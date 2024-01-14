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Galatasaray'dan flaş forvet hakeratı! Adana Demirspor onay verirse...

Icardi'nin sakatlığı, Bakambu'nun milli takımda olması ve Halil'in formsuzluğu nedeniyle Galatasaray'da forvet transferi için düğmeye basıldı. Cimbom, Süper Lig'den ayrılık Senegalli futbolcuyu gündeme alındı. Adana Demir'in onay vermesi halinde transfer gerçekleştirilecek. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hakeratı! Adana Demirspor onay verirse...

Galatasaray'ı son haftalarda forvet sıkıntısı bastı. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de oynadığı son karşılaşmada Sivasspor ile 1-1 berabere kalırken tek gol Kerem Demirbay'dan geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hakeratı! Adana Demirspor onay verirse...

Hücum hattında sakatlığı bulunan Mauro İcardi'nin yokluğu fazlasıyla hissedilirken ilk 11'de forma giyen Halil Dervişoğlu bir kez daha beklentilerin altında kaldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hakeratı! Adana Demirspor onay verirse...

Galatasaray'ın diğer forveti Cedric Bakambu ise milli takımda yer alıyor. Bu durum sarı-kırmızılı takımın golcü arayışına itti ve teknik heyetin onayı ile gündeme Türkiye'den tanıdık bir isim alındı: M'Baye Niang...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hakeratı! Adana Demirspor onay verirse...

TEKLİFLERİ BEKLİYORUZ
Senegalli oyuncu, '4 aydır maaş alamadığını' iddia ederek Adana Demirspor'dan ayrılmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hakeratı! Adana Demirspor onay verirse...

Buna karşılık sosyal medyadan bir açıklama yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Yalan söylüyorsun! 1 Euro alacağın yok. Alacağın olsaydı, sözleşmeni feshedip gidebilirdin. Uğurlar ola, dört gözle teklifleri bekliyoruz" açıklamasını yapmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hakeratı! Adana Demirspor onay verirse...

Taraflar arasında ipler tamamen koparken Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Adana Demir'le masaya oturması bekleniyor. Sancak ile anlaşma sağlanması halinde Niang'ın takıma kazandırılması planlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hakeratı! Adana Demirspor onay verirse...

85 GOL VE 35 ASİSTİ VAR
Caen, Milan, Montpellier, Genoa, Watford, Torino, Rennes ve son olarak Adana Demirspor formaları giyen M'Baye Niang kariyeri boyunca 363 karşılaşmaya çıkarken 85 gol kaydetti, 35 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hakeratı! Adana Demirspor onay verirse...

FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ
Adana Demirspor ile M'Baye Niang arasındaki sorun FIFA'ya taşındı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hakeratı! Adana Demirspor onay verirse...

G.Antep FK maçından sonra 'izin' almadan kamptan ayrılan Niang'a yönetim, 175 bin Euro para cezası kesti ve oyuncuyu FIFA'ya şikayet etti. Demirspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun durumu Galatasaray tarafından da yakından takip ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hakeratı! Adana Demirspor onay verirse...

ODAKLANMA SORUNU YAŞIYORUM!
Niang, Adana Demirspor'daki durumuyla ilgili L'Equipe'e açıklamalarda bulunmuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hakeratı! Adana Demirspor onay verirse...

Golcü oyuncu, "Türkiye tecrübem; saha içinde çok iyi gidiyor. İyi oynuyorum ve ilk 11 başlıyorum.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hakeratı! Adana Demirspor onay verirse...

Ancak ödeme konusunda bazı sorunlar var ve bu benim sahaya odaklanmamı engelliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hakeratı! Adana Demirspor onay verirse...

Biraz gecikme normal karşılanabilir ancak 4 ay oldu" ifadesini kullanmış ve köprüleri atmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hakeratı! Adana Demirspor onay verirse...

BEDELSİZ GELDİ
29 yaşındaki Senegalli futbolcu, sezon başında Auxerre'den bedelsiz olarak Adana Demirspor'a transfer oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hakeratı! Adana Demirspor onay verirse...

Mavi Şimşekler'de 13'ü ilk 11, 20 maçta forma giydi ve 8 gol ile 2 asist yaptı.

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