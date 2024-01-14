Galatasaray'dan flaş forvet hakeratı! Adana Demirspor onay verirse...

85 GOL VE 35 ASİSTİ VAR Caen, Milan, Montpellier, Genoa, Watford, Torino, Rennes ve son olarak Adana Demirspor formaları giyen M'Baye Niang kariyeri boyunca 363 karşılaşmaya çıkarken 85 gol kaydetti, 35 de asist yaptı.

G.Antep FK maçından sonra 'izin' almadan kamptan ayrılan Niang'a yönetim, 175 bin Euro para cezası kesti ve oyuncuyu FIFA'ya şikayet etti. Demirspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun durumu Galatasaray tarafından da yakından takip ediliyor.