Galatasaray'dan flaş forvet hakeratı! Adana Demirspor onay verirse...
Icardi'nin sakatlığı, Bakambu'nun milli takımda olması ve Halil'in formsuzluğu nedeniyle Galatasaray'da forvet transferi için düğmeye basıldı. Cimbom, Süper Lig'den ayrılık Senegalli futbolcuyu gündeme alındı. Adana Demir'in onay vermesi halinde transfer gerçekleştirilecek. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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TEKLİFLERİ BEKLİYORUZ
Senegalli oyuncu, '4 aydır maaş alamadığını' iddia ederek Adana Demirspor'dan ayrılmıştı.
Buna karşılık sosyal medyadan bir açıklama yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Yalan söylüyorsun! 1 Euro alacağın yok. Alacağın olsaydı, sözleşmeni feshedip gidebilirdin. Uğurlar ola, dört gözle teklifleri bekliyoruz" açıklamasını yapmıştı.
Taraflar arasında ipler tamamen koparken Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Adana Demir'le masaya oturması bekleniyor. Sancak ile anlaşma sağlanması halinde Niang'ın takıma kazandırılması planlanıyor.
85 GOL VE 35 ASİSTİ VAR
Caen, Milan, Montpellier, Genoa, Watford, Torino, Rennes ve son olarak Adana Demirspor formaları giyen M'Baye Niang kariyeri boyunca 363 karşılaşmaya çıkarken 85 gol kaydetti, 35 de asist yaptı.
FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ
Adana Demirspor ile M'Baye Niang arasındaki sorun FIFA'ya taşındı.
G.Antep FK maçından sonra 'izin' almadan kamptan ayrılan Niang'a yönetim, 175 bin Euro para cezası kesti ve oyuncuyu FIFA'ya şikayet etti. Demirspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun durumu Galatasaray tarafından da yakından takip ediliyor.
ODAKLANMA SORUNU YAŞIYORUM!
Niang, Adana Demirspor'daki durumuyla ilgili L'Equipe'e açıklamalarda bulunmuştu.
Golcü oyuncu, "Türkiye tecrübem; saha içinde çok iyi gidiyor. İyi oynuyorum ve ilk 11 başlıyorum.
Ancak ödeme konusunda bazı sorunlar var ve bu benim sahaya odaklanmamı engelliyor.
Biraz gecikme normal karşılanabilir ancak 4 ay oldu" ifadesini kullanmış ve köprüleri atmıştı.
BEDELSİZ GELDİ
29 yaşındaki Senegalli futbolcu, sezon başında Auxerre'den bedelsiz olarak Adana Demirspor'a transfer oldu.
Mavi Şimşekler'de 13'ü ilk 11, 20 maçta forma giydi ve 8 gol ile 2 asist yaptı.
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