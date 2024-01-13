GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! Forma yeniden onun
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, son olarak ligde EMS Yapı Sivasspor'la karşılaşmış ve 1-1 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Kayserispor karşısında yeniden o isme görev verme kararı aldı. (GS spor haberleri)
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Boey'in sakatlığının devam ettiği Aslan'da tecrübeli oyuncu sağ bekte görev yapacak.
Sivasspor maçında oynayan Ali Turap ise yedek bekleyecek.
Kaan, Konyaspor mücadelesinde de sağ bekte görev yapmıştı.
29 yaşındaki deneyimli futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 27 karşılaşmada 1 asiste imzasını attı.
Kaan Ayhan'ın Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
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