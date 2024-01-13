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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! Forma yeniden onun

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, son olarak ligde EMS Yapı Sivasspor'la karşılaşmış ve 1-1 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Kayserispor karşısında yeniden o isme görev verme kararı aldı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 10:05
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! Forma yeniden onun

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. haftasında EMS Yapı Sivasspor'la deplasmanda karşı karşıya gelmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! Forma yeniden onun

1-1 biten mücadelenin ardından teknik direktör Okan Buruk, kadroda yeniden revizyon kararı aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! Forma yeniden onun

Sivasspor mücadelesinde sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Kaan Ayhan, Kayserispor mücadelesiyle formasını geri alacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! Forma yeniden onun

Boey'in sakatlığının devam ettiği Aslan'da tecrübeli oyuncu sağ bekte görev yapacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! Forma yeniden onun

Sivasspor maçında oynayan Ali Turap ise yedek bekleyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş karar! Forma yeniden onun

Kaan, Konyaspor mücadelesinde de sağ bekte görev yapmıştı.

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