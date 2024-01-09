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TRANSFER HABERİ: Leo Dubois Galatasaray'a dönecek mi? Hocası açıkladı

Son dakika spor haberi: Başakşehir'in Galatasaray'dan kiraladığı Leo Dubois hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Fransız futbolcunun ocak ayında bek arayışında olan sarı-kırmızılılara döneceği iddiaları gündem yarattı. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, oyuncusunun son durumu hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 00:02
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TRANSFER HABERİ: Leo Dubois Galatasaray'a dönecek mi? Hocası açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Leo Dubois ismi gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ: Leo Dubois Galatasaray'a dönecek mi? Hocası açıkladı

Bek bölgesine takviye düşünen sarı-kırmızılıların Başakşehir'de kiralık forma giyen Dubois'i geri çağıracağı iddia edilmişti.

TRANSFER HABERİ: Leo Dubois Galatasaray'a dönecek mi? Hocası açıkladı

Sağ ve sol bek pozisyonlarında görev yapan ve sezon sonuna kadar Başakşehir'e kiralanan Fransız futbolcunun daha erken Galatasaray'a dönebileceği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Leo Dubois Galatasaray'a dönecek mi? Hocası açıkladı

Cimbom'da Dubois iddiaları artarken, transfer hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Leo Dubois Galatasaray'a dönecek mi? Hocası açıkladı

ÇAĞDAŞ ATAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Dubois hakkında çıkan Galatasaray iddiaları hakkında konuştu.

TRANSFER HABERİ: Leo Dubois Galatasaray'a dönecek mi? Hocası açıkladı

Çağdaş Atan, "Dubois için Galatasaray'dan gelen bir geri dön çağrısı var mı? Sizinle devam edecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

İşte o sözler...

TRANSFER HABERİ: Leo Dubois Galatasaray'a dönecek mi? Hocası açıkladı

"Bize gelen bilgi yok. Dubois ile çok mutluyuz, o da burada olmaktan çok mutlu. Hem sürekli hem de iyi oynuyor."

TRANSFER HABERİ: Leo Dubois Galatasaray'a dönecek mi? Hocası açıkladı

"Sahada bize çok katkı veriyor. Dubois bu oyunun kilit oyuncularından biri. Ömer Ali de iyileşti aralarında tatlı bir rekabet var."

TRANSFER HABERİ: Leo Dubois Galatasaray'a dönecek mi? Hocası açıkladı

"Şu ana kadar bir talep gelmedi, Dubois'dan sezon sonuna kadar faydalanmak istiyoruz. Dubois'dan vazgeçmek gibi bir planımız yok."

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