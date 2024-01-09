TRANSFER HABERİ: Leo Dubois Galatasaray'a dönecek mi? Hocası açıkladı

"Bize gelen bilgi yok. Dubois ile çok mutluyuz, o da burada olmaktan çok mutlu. Hem sürekli hem de iyi oynuyor."

"Sahada bize çok katkı veriyor. Dubois bu oyunun kilit oyuncularından biri. Ömer Ali de iyileşti aralarında tatlı bir rekabet var."