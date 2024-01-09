TRANSFER HABERİ: Leo Dubois Galatasaray'a dönecek mi? Hocası açıkladı
Son dakika spor haberi: Başakşehir'in Galatasaray'dan kiraladığı Leo Dubois hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Fransız futbolcunun ocak ayında bek arayışında olan sarı-kırmızılılara döneceği iddiaları gündem yarattı. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, oyuncusunun son durumu hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
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Cimbom'da Dubois iddiaları artarken, transfer hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
ÇAĞDAŞ ATAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Dubois hakkında çıkan Galatasaray iddiaları hakkında konuştu.
Çağdaş Atan, "Dubois için Galatasaray'dan gelen bir geri dön çağrısı var mı? Sizinle devam edecek mi?" sorusuna yanıt verdi.
İşte o sözler...
"Bize gelen bilgi yok. Dubois ile çok mutluyuz, o da burada olmaktan çok mutlu. Hem sürekli hem de iyi oynuyor."
"Sahada bize çok katkı veriyor. Dubois bu oyunun kilit oyuncularından biri. Ömer Ali de iyileşti aralarında tatlı bir rekabet var."
"Şu ana kadar bir talep gelmedi, Dubois'dan sezon sonuna kadar faydalanmak istiyoruz. Dubois'dan vazgeçmek gibi bir planımız yok."
Bu sezon 17 maçta forma giyen Leo Dubois, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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