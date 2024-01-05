Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Tete ve Ziyech Rashica etmedi"
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı bazı isimlerden istediği katkıyı alamadı. Fotomaç Gazetesi yazarı Levent Tüzemen de sarı-kırmızılıların yeni transferleri Tete ve Ziyech'i değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı. (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 09:48 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 09:50
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Bu ortamı da yaratan Okan Buruk oldu. Özellikle Icardi'nin takıma getirdiği hava, arkadaşlarına dağıttığı sinerji şampiyonluk yürüyüşüne dev bir katkı yaptı.
Geçen sezon Kerem Aktürkoğlu solda oynarken Icardi'yle birlikte toplam 22 gol, 7 asiste imza attı. Kerem sadece 9 gol atıp, 12 asist yaptı. Bu asistlerin 6'sı Icardi'ye gitti.
Arjantinli golcü de 7 asistinin 3'ünü Kerem'e yaptı. Zaha yüzünden Icardi-Kerem birlikteliği bozulunca Galatasaray gol yollarında üretme zorluğu yaşadı.
Örneğin geçen seneki kadroya Davidson Sanchez dışında Lucas Torreira'nın yanına güçlü bir orta saha ve sol bek alınsaydı, toplam 3 transferle Galatasaray çok daha güçlü ve verimli olurdu.
Rashica'nın yerine sağda oynayan Tete ve Ziyech, Rashica kadar katkı yapmadı. Rashica savunmaya da destek veren bir oyuncuydu.
Mertens takımın gülen yüzüydü, arkadaşlarının saha içindeki pozisyonlarını yönetiyordu.
Zaha'ya yer açmak için Kerem'i 10 numarayı çekmek işe yaramadı.
Geçen sene şampiyon olan kadro Michael Jordan'ın şu sözüne benziyor: Yıldızlarla maç kazanırsınız, takım olursanız şampiyonluğu alırsınız.
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