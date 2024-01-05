Haberler Galatasaray Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Tete ve Ziyech Rashica etmedi"

Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Tete ve Ziyech Rashica etmedi"

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı bazı isimlerden istediği katkıyı alamadı. Fotomaç Gazetesi yazarı Levent Tüzemen de sarı-kırmızılıların yeni transferleri Tete ve Ziyech'i değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 09:48 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 09:50
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Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Tete ve Ziyech Rashica etmedi"

Fotomaç Gazetesi yazarı Levent Tüzemen sarı-kırmızılıların yeni transferleri Tete ve Ziyech'i değerlendirirdi. İşte Tüzemen'in o soruya verdiği yanıt...

Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Tete ve Ziyech Rashica etmedi"

- Galatasaray'ın geçen seneki şampiyon kadrosuyla bu sezonki kadrosunu karşılaştırdığınızda ne tür farklar var?

Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Tete ve Ziyech Rashica etmedi"

Geçen seneki kadrodaki oyuncuların aidiyet duyguları üst düzeydeydi. Herkes birbirine kenetlenmiş ve 'hepimiz birimiz birimiz hepimiz' anlayışıyla oynadılar.

Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Tete ve Ziyech Rashica etmedi"

Bu ortamı da yaratan Okan Buruk oldu. Özellikle Icardi'nin takıma getirdiği hava, arkadaşlarına dağıttığı sinerji şampiyonluk yürüyüşüne dev bir katkı yaptı.

Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Tete ve Ziyech Rashica etmedi"

Geçen sezon Kerem Aktürkoğlu solda oynarken Icardi'yle birlikte toplam 22 gol, 7 asiste imza attı. Kerem sadece 9 gol atıp, 12 asist yaptı. Bu asistlerin 6'sı Icardi'ye gitti.

Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Tete ve Ziyech Rashica etmedi"

Arjantinli golcü de 7 asistinin 3'ünü Kerem'e yaptı. Zaha yüzünden Icardi-Kerem birlikteliği bozulunca Galatasaray gol yollarında üretme zorluğu yaşadı.

Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Tete ve Ziyech Rashica etmedi"

Örneğin geçen seneki kadroya Davidson Sanchez dışında Lucas Torreira'nın yanına güçlü bir orta saha ve sol bek alınsaydı, toplam 3 transferle Galatasaray çok daha güçlü ve verimli olurdu.

Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Tete ve Ziyech Rashica etmedi"

Rashica'nın yerine sağda oynayan Tete ve Ziyech, Rashica kadar katkı yapmadı. Rashica savunmaya da destek veren bir oyuncuydu.

Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Tete ve Ziyech Rashica etmedi"

Mertens takımın gülen yüzüydü, arkadaşlarının saha içindeki pozisyonlarını yönetiyordu.

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