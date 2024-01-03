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Yusuf Özdemir'den transfer sözleri! Galatasaray ve Trabzonspor...

Son dakika spor haberi: Alanyaspor'un 22 yaşındaki futbolcusu Yusuf Özdemir bu sezonki performansıyla dikkat çekiyor. 15 maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı veren 22 yaşındaki sol bek, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer listesine girdi. Başarılı oyuncu, transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 15:53
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Yusuf Özdemir'den transfer sözleri! Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un genç oyuncusu Yusuf Özdemir, performansıyla transferin gözdesi konumuna geldi.

Yusuf Özdemir'den transfer sözleri! Galatasaray ve Trabzonspor...

Sezona Ömer Erdoğan'la başlayan Alanyaspor, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından 46 yaşındaki teknik direktörle yollarını ayırmıştı.

Yusuf Özdemir'den transfer sözleri! Galatasaray ve Trabzonspor...

İstanbulspor'dan ayrılan teknik direktör Fatih Tekke'yi takımın başına getiren Akdeniz ekibi, Süper Lig'deki son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ilk yarıyı moralli bitirdi.

Yusuf Özdemir'den transfer sözleri! Galatasaray ve Trabzonspor...

Alanyaspor'un bu süre zarfında en çok konuşulan isimlerinden biri de 21 yaşındaki genç yıldız adayı Yusuf Özdemir oldu.

Yusuf Özdemir'den transfer sözleri! Galatasaray ve Trabzonspor...

15 maçta 2 gol ve 3 asistlik performansıyla takımına katkı veren Özdemir, hedeflerini açıkladı.

Yusuf Özdemir'den transfer sözleri! Galatasaray ve Trabzonspor...

Hürriyet'e konuşan Yusuf Özdemir, Alanyaspor ile bu sezon Avrupa kupalarını hedeflediklerini söyledi.

Yusuf Özdemir'den transfer sözleri! Galatasaray ve Trabzonspor...

Transferi konusunda görüşlerini aktaran genç oyuncu, Galatasaray ve Trabzonspor hakkında konuştu.

İşte o sözler...

Yusuf Özdemir'den transfer sözleri! Galatasaray ve Trabzonspor...

Transfer iddialarının kendisini motive ettiğini ifade eden Yusuf Özdemir, "Galatasaray ve Trabzonspor'un benimle ilgilendiğine dair haberler bana da geldi ama ben Alanyaspor'un oyuncusuyum. Sözleşmem devam ediyor.

Yusuf Özdemir'den transfer sözleri! Galatasaray ve Trabzonspor...

Çocukluğum burada geçti. Alanyaspor'un altyapısında yetiştim ve burası bana emek verdi. Ben de bu emeğin karşılığını onlara vermeye çalışıyorum.

Yusuf Özdemir'den transfer sözleri! Galatasaray ve Trabzonspor...

Bir gün Alanyaspor'a iyi bir bonservis kazandırarak gitmek istiyorum. Böyle takımların ilgilendiğini duyunca insan daha motive oluyor.

Yusuf Özdemir'den transfer sözleri! Galatasaray ve Trabzonspor...

İsmimin büyük takımlarla anılması güzel ve herkesin hayal ettiği şeylerdir" dedi.

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