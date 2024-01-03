Yusuf Özdemir'den transfer sözleri! Galatasaray ve Trabzonspor...
Son dakika spor haberi: Alanyaspor'un 22 yaşındaki futbolcusu Yusuf Özdemir bu sezonki performansıyla dikkat çekiyor. 15 maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı veren 22 yaşındaki sol bek, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer listesine girdi. Başarılı oyuncu, transfer iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
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Alanyaspor'un bu süre zarfında en çok konuşulan isimlerinden biri de 21 yaşındaki genç yıldız adayı Yusuf Özdemir oldu.
15 maçta 2 gol ve 3 asistlik performansıyla takımına katkı veren Özdemir, hedeflerini açıkladı.
Hürriyet'e konuşan Yusuf Özdemir, Alanyaspor ile bu sezon Avrupa kupalarını hedeflediklerini söyledi.
Transferi konusunda görüşlerini aktaran genç oyuncu, Galatasaray ve Trabzonspor hakkında konuştu.
İşte o sözler...
Transfer iddialarının kendisini motive ettiğini ifade eden Yusuf Özdemir, "Galatasaray ve Trabzonspor'un benimle ilgilendiğine dair haberler bana da geldi ama ben Alanyaspor'un oyuncusuyum. Sözleşmem devam ediyor.
Çocukluğum burada geçti. Alanyaspor'un altyapısında yetiştim ve burası bana emek verdi. Ben de bu emeğin karşılığını onlara vermeye çalışıyorum.
Bir gün Alanyaspor'a iyi bir bonservis kazandırarak gitmek istiyorum. Böyle takımların ilgilendiğini duyunca insan daha motive oluyor.
İsmimin büyük takımlarla anılması güzel ve herkesin hayal ettiği şeylerdir" dedi.
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