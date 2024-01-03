Filip Kostic kapışması

Ara transfer dönemine sayılı günler kala hareketlilik başladı. Süper Lig'de büyük bir şampiyonluk yarışına giren Galatasaray ve Fenerbahçe takviye için kolları sıvarken sezon başındaki yarış ara döneme de taşınacak gibi görünüyor. İki takım son olarak Juventus forması giyen Filip Kostic için yarışıyor. İtalyan basını, siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin gelecek sezon Sırp oyuncuyu takımda düşünmediğini açıklamasının ardından Kostic'in şimdiden kendisine takım aramaya başladığı ifade edildi.

KANATLARDA SIKINTI

Bu noktada Galatasaray ve Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve 31 yaşındaki oyuncuyu ikna etmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi. Galatasaray'da istikrarsız bir grafik çizen ve sakatlıkları nedeniyle takıma katkı sağlayamayan Hakim Ziyech'in ayrılması gündemde... Ayrıca Zaha'nın da Suudi Arabistan takımlarıyla görüşme halinde olduğu belirtiliyor. Bu nedenle sarı-kırmızılı ekipte kanada da takviye yapılması gündeme gelirken Filip Kostic'in alınması için tüm şartların zorlanacağı gelen haberler arasında...

ICARDI'Yİ KRAL YAPAR

İtalyan basını, Filip Kostic'in son dönemde top almakta zorlanan İcardi'yi gol krallığına taşıyabileceğini kaydetti. Haberde, "Kostic'in ortaların İcardi kalibresindeki bir ceza sahası golcüsü için olağanüstü bir avantaj sağlayacaktır" yorumu yapıldı.

TALİBİ VAR

Juventus ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunmasına karşın Kostic için yolun sonuna gelinmiş görünüyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Suudi Arabistan'dan da bazı takımların yıldız futbolcuyla yakından ilgilendiği belirtiliyor.

41 MİLYON EURO ÖDEDİLER!

Kostic bu sezon Juventus formasını 16 maçta terletirken takımına 4 asistlik katkı yaptı. Bu sezon beklentileri tam olarak karşılamasa da oyuncu için ciddi paralar ödendi. Stuttgart'tan Hamburg'a 14, Frankfurt'tan Juventus'a 13 milyon euro'ya transfer olan Kostic için bugüne kadar tam 41 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

KOSTIC KİMDİR?

1 Kasım 1993 tarihinde dünyaya gelen Filip Kostic, sol kanatta oynuyor. Ancak orta sahada da görev yapabiliyor. 184 cm boyundaki futbolcu 84 kilo... Kariyerinde Groningen, Stuttgart, Hamburg ve Frankfurt gibi takımlarda da boy gösterdi. Sırp futbolcunun piyasa değeri ise 12 milyon euro... Sırbistan Milli Takımı formasını 60 maçta taşıyan oyuncu, 3 gol attı.