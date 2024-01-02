Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Ve Mauro Icardi ayrılıyor! İşte Galatasaray'ın kazanacağı bonservis

TRANSFER HABERİ: Ve Mauro Icardi ayrılıyor! İşte Galatasaray'ın kazanacağı bonservis

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi, takımdan ayrılmak için geri sayıma geçti. Önemli kulüplerinin radarında olan Arjantinli oyuncunun yeni adresiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte yıldız ismin bonservis bedeli... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 11:21
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BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Ve Mauro Icardi ayrılıyor! İşte Galatasaray'ın kazanacağı bonservis

Galatasaray, ara transfer döneminde Arjantinli golcü Mauro Icardi ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Ve Mauro Icardi ayrılıyor! İşte Galatasaray'ın kazanacağı bonservis

Mali kaynak yaratmak isteyen sarı-kırmızılılar, ocak ayında önemli değişiklikler yaşayacak.

TRANSFER HABERİ: Ve Mauro Icardi ayrılıyor! İşte Galatasaray'ın kazanacağı bonservis

Süper Lig'de averajla ikinci sırada yer alan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir zirve mücadelesi veriyor.

TRANSFER HABERİ: Ve Mauro Icardi ayrılıyor! İşte Galatasaray'ın kazanacağı bonservis

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

TRANSFER HABERİ: Ve Mauro Icardi ayrılıyor! İşte Galatasaray'ın kazanacağı bonservis

Yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılılar, dev operasyon için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: Ve Mauro Icardi ayrılıyor! İşte Galatasaray'ın kazanacağı bonservis

Yıldız futbolcuları transfer listesine alan yönetim, bazı oyuncularla da yollarını ayıracak.

TRANSFER HABERİ: Ve Mauro Icardi ayrılıyor! İşte Galatasaray'ın kazanacağı bonservis

Kasa rahatlığı yaşamak isteyen Galatasaray, gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Ve Mauro Icardi ayrılıyor! İşte Galatasaray'ın kazanacağı bonservis

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden kurmaylar, gözden çıkarılan isimleri belirlemeye başladı.

TRANSFER HABERİ: Ve Mauro Icardi ayrılıyor! İşte Galatasaray'ın kazanacağı bonservis

MAURO ICARDI'YE DEV BONSERVİS!
Galatasaray'ın yıldız santrforu Mauro Icardi'nin para kazandırarak ayrılması gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ: Ve Mauro Icardi ayrılıyor! İşte Galatasaray'ın kazanacağı bonservis

İtalyan basınında yer alan habere göre; Türkiye'deki macerasının sonuna gelen Arjantinli forvet, takımdan ayrılmaya hazır.

TRANSFER HABERİ: Ve Mauro Icardi ayrılıyor! İşte Galatasaray'ın kazanacağı bonservis

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de attığı gollerle dikkat çeken Icardi, ara transfer döneminin gözdesi konumunda.

TRANSFER HABERİ: Ve Mauro Icardi ayrılıyor! İşte Galatasaray'ın kazanacağı bonservis

PREMIER LİG'DEN ÇİFTE TALİP!
Takıma veda etmesi gündeme gelen Mauro Icardi'ye İngiltere Premier Lig'den 2 talip çıktığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Ve Mauro Icardi ayrılıyor! İşte Galatasaray'ın kazanacağı bonservis

Forvet arayışlarında olan Manchester United ve Tottenham'ın Icardi ile ilgilendiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Ve Mauro Icardi ayrılıyor! İşte Galatasaray'ın kazanacağı bonservis

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO!
Manchester United ve Tottenham'ın transfer için yarıştığı Mauro Icardi'nin 20 milyon euro'luk bir bonservis bedeli olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Ve Mauro Icardi ayrılıyor! İşte Galatasaray'ın kazanacağı bonservis

Manchester United'ın Icardi'ye takımda başrol olmasını teklif edeceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Ve Mauro Icardi ayrılıyor! İşte Galatasaray'ın kazanacağı bonservis

Hojlund'u kiralık olarak göndermeyi amaçlayan Ada ekibi, yerini Icardi ile doldurmayı amaçlıyor.

TRANSFER HABERİ: Ve Mauro Icardi ayrılıyor! İşte Galatasaray'ın kazanacağı bonservis

Kane'in varisini arayan Tottenham'ın da Mauro Icardi konusunda oldukça istekli olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Ve Mauro Icardi ayrılıyor! İşte Galatasaray'ın kazanacağı bonservis

İki kulübün de Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için büyük bir yarış içine gireceği bildirildi.

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