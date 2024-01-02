TRANSFER HABERİ: Ve Mauro Icardi ayrılıyor! İşte Galatasaray'ın kazanacağı bonservis

Forvet arayışlarında olan Manchester United ve Tottenham'ın Icardi ile ilgilendiği iddia edildi.

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO!

Manchester United ve Tottenham'ın transfer için yarıştığı Mauro Icardi'nin 20 milyon euro'luk bir bonservis bedeli olduğu kaydedildi.