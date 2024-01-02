TRANSFER HABERİ: Ve Mauro Icardi ayrılıyor! İşte Galatasaray'ın kazanacağı bonservis
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi, takımdan ayrılmak için geri sayıma geçti. Önemli kulüplerinin radarında olan Arjantinli oyuncunun yeni adresiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte yıldız ismin bonservis bedeli... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılılar, dev operasyon için düğmeye bastı.
Yıldız futbolcuları transfer listesine alan yönetim, bazı oyuncularla da yollarını ayıracak.
Kasa rahatlığı yaşamak isteyen Galatasaray, gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden kurmaylar, gözden çıkarılan isimleri belirlemeye başladı.
MAURO ICARDI'YE DEV BONSERVİS!
Galatasaray'ın yıldız santrforu Mauro Icardi'nin para kazandırarak ayrılması gündeme geldi.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Türkiye'deki macerasının sonuna gelen Arjantinli forvet, takımdan ayrılmaya hazır.
Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de attığı gollerle dikkat çeken Icardi, ara transfer döneminin gözdesi konumunda.
PREMIER LİG'DEN ÇİFTE TALİP!
Takıma veda etmesi gündeme gelen Mauro Icardi'ye İngiltere Premier Lig'den 2 talip çıktığı öne sürüldü.
Forvet arayışlarında olan Manchester United ve Tottenham'ın Icardi ile ilgilendiği iddia edildi.
BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO!
Manchester United ve Tottenham'ın transfer için yarıştığı Mauro Icardi'nin 20 milyon euro'luk bir bonservis bedeli olduğu kaydedildi.
Manchester United'ın Icardi'ye takımda başrol olmasını teklif edeceği belirtildi.
Hojlund'u kiralık olarak göndermeyi amaçlayan Ada ekibi, yerini Icardi ile doldurmayı amaçlıyor.
Kane'in varisini arayan Tottenham'ın da Mauro Icardi konusunda oldukça istekli olduğu ifade edildi.
İki kulübün de Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için büyük bir yarış içine gireceği bildirildi.
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