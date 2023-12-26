Süper Kupa geliri ne kadar? Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Final maçı kazanan ve kaybeden takım gelirleri...

Turkcell Süper Kupa'da heyecan dorukta. Galatasaray ile Fenerbahçe 29 Aralık Cuma günü karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde Süper Kupa geliri ne kadar? Kazanan takım ne kadar alacak? Kaybeden takım ne kadar alacak?

SÜPER KUPA GELİRİ NE KADAR?

Riyad'da oynanacak karşılaşma için dev bir bütçe ayıran Suudi Arabistan, iki kulübe toplam 108 milyon TL para ödülü dağıtacak. Kupayı kazanacak takım 65 milyon TL, finalist 43 milyon TL ödülün sahibi olacak. Ayrıca takımların tüm masrafları da karşılanacak.