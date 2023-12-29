Süper Kupa Finali bilet fiyatları ne kadar? | Galatasaray - Fenerbahçe maç bileti fiyatları

Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda Süper Kupa Final maçında karşı karşıya gelecek. Mücadelenin bilet fiyatları merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Süper Kupa Finali bilet fiyatları ne kadar?

SÜPER KUPA FİNALİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları belli oldu. Suudi Arabistan'da oynanacak dev derbinin biletlerinin en ucuzu 963 TL, en pahalısı ise 140 bin TL olarak belirlendi.

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