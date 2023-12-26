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Süper Kupa Finali bilet fiyatları ne kadar? | Galatasaray - Fenerbahçe maç bileti fiyatları

Trendyol Süper Lig son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası son şampiyonu Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa Final maçında karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'da oyanancak mücadelenin bilet fiyatları merak konusu oldu. Peki, Süper Kupa Finali bilet fiyatları ne kadar?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 12:20 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 12:31
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Süper Kupa Finali bilet fiyatları ne kadar? | Galatasaray - Fenerbahçe maç bileti fiyatları

Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda Süper Kupa Final maçında karşı karşıya gelecek. Mücadelenin bilet fiyatları merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Süper Kupa Finali bilet fiyatları ne kadar?

SÜPER KUPA FİNALİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları belli oldu. Suudi Arabistan'da oynanacak dev derbinin biletlerinin en ucuzu 963 TL, en pahalısı ise 140 bin TL olarak belirlendi.

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