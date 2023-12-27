Haberler Fenerbahçe GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ CANLI İZLE | GS FB Süper kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ CANLI İZLE | GS FB Süper kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Final maçı merakla bekleniyor. 2022-2023 sezonu Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Suudi Arabistan'da düzenlenen Süper Kupa final maçında kozlarını paylaşacak. Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Final maçı ne zaman? Süper Kupa nerede oynanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 09:51 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 10:01
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ CANLI İZLE | GS FB Süper kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa Finali'nde kozlarını paylaşacak. Rekabet bu sezon üst düzeyde olunca taraftarlar sık sık Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa Finali ile ilgili bilgileri araştırıyor. Özellikle maçın yayın tarihi, saati, ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Final maçı ne zaman? Süper Kupa nerede oynanacak?

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? DERBİ KAÇINCI HAFTA?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı Suudi Arabistan Al Awal Park Stadyumu'nda 29 Aralık Cuma günü saat 20:45'te oynanacak. Süper Kupa Final maçı A TV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

ABDÜLKADİR BİTİGEN DÜDÜK ÇALACAK!

Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

DERBİ BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa Final maçı bilet fiyatları açıklandı. Satışları devam eden biletlerin en ucuzu 963 TL, en pahalısı ise 140 bin TL olarak belirlendi.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Galatasaray'da Zaha yuvadan uçuyor! Cimbom'un Suudi Arabistan planı belli oldu
Son dakika: MİT şehitlerimizin intikamını bir bir alıyor! PKK/KCK-HPJ sözde yöneticisi Zeynep Eyver etkisiz hale getirildi
Yapay zeka açıkladı! Süper Kupa'yı kim kazanacak?
G.Saray'da bir dönem kapanıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Kupa Finali hangi stadyumda oynanacak?
Süper Kupa geliri ne kadar?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 27 Aralık rakamları
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
A SPOR CANLI İZLE 2023 | A spor canlı yayın izle bugün - A spor frekans bilgileri
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen'İn müthiş oyunu Houston'a yetmedi! Alperen'İn müthiş oyunu Houston'a yetmedi! 09:42
DEPREM SON DAKİKA | ❗ AFAD, Kandilli Rasathanesi DEPREM SON DAKİKA | ❗ AFAD, Kandilli Rasathanesi 09:41
Trabzonspor'dan Bailly bombası! Trabzonspor'dan Bailly bombası! 09:41
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 27 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 27 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? 09:34
Yapay zeka açıkladı! Süper Kupa'yı kim kazanacak? Yapay zeka açıkladı! Süper Kupa'yı kim kazanacak? 09:32
Dzeko'dan olay G.Saray sözleri! 9 yıl önce... Dzeko'dan olay G.Saray sözleri! 9 yıl önce... 09:29
Daha Eski
Türk Telekom deplasmanda kazandı! Türk Telekom deplasmanda kazandı! 09:26
Icardi transferi resmen duyuruldu! Icardi transferi resmen duyuruldu! 09:26
Transferde işler değişti! Şimdi ne olacak? Transferde işler değişti! Şimdi ne olacak? 09:21
Kartal kararını verdi! Lisansı dondurulacak Kartal kararını verdi! Lisansı dondurulacak 09:17
Orta sahaya sürpriz transfer! Krunic olmazsa o gelecek Orta sahaya sürpriz transfer! Krunic olmazsa o gelecek 08:57
Taktik savaşı yaşanacak! İşte Süper Kupa 11'leri Taktik savaşı yaşanacak! İşte Süper Kupa 11'leri 08:28