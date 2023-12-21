Galatasaray'a transferde kötü haber! Dünya devi talip oldu
Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti ve derbi öncesi puan farkına izin vermedi. Sarı-kırmızılıların yaklaşan ara transfer dönemi öncesi orta saha transferi için listesinde yer alan iki isme de dünya devi talip oldu. Başkan Vekili Erden Timur'un bu konuda nasıl bir adım izleyeceği merak konusu oldu. İşte son detaylar... DIŞ BASIN (Mehmet Cem Çakır)
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RAMS Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılarda Fenerbahçe derbisi öncesi alınan bu 3 puan Kadıköy deplasmanı öncesi moralleri yükseltti.
Galatasaray'da sergilenen futbol ise vasatı aşamadı.
Teknik direktör Okan Buruk ise maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:
Derbiler öncesi bu tür maçlar zor oluyor. Hem kart hem sakatlıklar bir sonraki maçı düşündürüyor. Bu düşünce performansları alta çekebiliyor.
Maça baktığımızda önceki maçların altında bir Galatasaray vardı. Ürettik, gol kaçırdık, sonlandıramadığımız pozisyonlar oldu ama bundan iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz.
İç sahadaki kazanma performansımızı devam ettirdik. Derbiye aynı puanla giriyoruz. Bugünün iyi yanı aldığımız 3 puan oldu.
Geçen sezon da bu tür maçlar oynamıştık. Ancak kazanmak önemliydi.
Yüzde 100'üyle oynayamayan 2-3 oyuncumuz var. Zaha'da da aynı sıkıntı var. Bileğindeki ağrıya rağmen zaman zaman iğne olarak oynadı.
Icardi daha iyiye gidiyor. Zaman zaman iğne olmadan da antrenmanlar yapıyor. Hakim Ziyech'te aynı sorunları yaşadık.
Şu anda yüzde 100'üne olmayan ama onlara çok ihtiyaç duyduğumuz, bizim için özel oyuncular var.
Sahaya çıktıklarında ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar." şeklinde görüş belirtti.
Sarı-kırmızılılarda transfer dönemi öncesi ise kötü haber geldi.
Başkan Vekili Erden Timur'un listesinde ilk iki sırada yer alan ve sezon başında da gündeme gelen 2 yıldıza dünya devi talip oldu.
İspanyol basınında yer alan fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Barcelona Galatasaray'ın da listesinde yer alan Veratti ve Rabiot için girişimlere başladı.
Katalan ekibi Gavi'nin sakatlığı sonrası bu bölgeye kesin olarak takviye kararı aldı.
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