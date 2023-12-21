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Galatasaray'a transferde kötü haber! Dünya devi talip oldu

Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti ve derbi öncesi puan farkına izin vermedi. Sarı-kırmızılıların yaklaşan ara transfer dönemi öncesi orta saha transferi için listesinde yer alan iki isme de dünya devi talip oldu. Başkan Vekili Erden Timur'un bu konuda nasıl bir adım izleyeceği merak konusu oldu. İşte son detaylar... DIŞ BASIN (Mehmet Cem Çakır)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 10:41
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MEHMET CEM ÇAKIR
Galatasaray'a transferde kötü haber! Dünya devi talip oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Dünya devi talip oldu

RAMS Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti.


Galatasaray'a transferde kötü haber! Dünya devi talip oldu

Galatasaray'da Muslera'nın yokluğunda kaleyi koruyan Günay Güvenç maçın adamı oldu.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Dünya devi talip oldu

Sarı-kırmızılılarda Fenerbahçe derbisi öncesi alınan bu 3 puan Kadıköy deplasmanı öncesi moralleri yükseltti.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Dünya devi talip oldu

Galatasaray'da sergilenen futbol ise vasatı aşamadı.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Dünya devi talip oldu

Teknik direktör Okan Buruk ise maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Dünya devi talip oldu

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Derbiler öncesi bu tür maçlar zor oluyor. Hem kart hem sakatlıklar bir sonraki maçı düşündürüyor. Bu düşünce performansları alta çekebiliyor.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Dünya devi talip oldu

Maça baktığımızda önceki maçların altında bir Galatasaray vardı. Ürettik, gol kaçırdık, sonlandıramadığımız pozisyonlar oldu ama bundan iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Dünya devi talip oldu

İç sahadaki kazanma performansımızı devam ettirdik. Derbiye aynı puanla giriyoruz. Bugünün iyi yanı aldığımız 3 puan oldu.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Dünya devi talip oldu

Geçen sezon da bu tür maçlar oynamıştık. Ancak kazanmak önemliydi.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Dünya devi talip oldu

Yüzde 100'üyle oynayamayan 2-3 oyuncumuz var. Zaha'da da aynı sıkıntı var. Bileğindeki ağrıya rağmen zaman zaman iğne olarak oynadı.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Dünya devi talip oldu

Icardi daha iyiye gidiyor. Zaman zaman iğne olmadan da antrenmanlar yapıyor. Hakim Ziyech'te aynı sorunları yaşadık.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Dünya devi talip oldu

Şu anda yüzde 100'üne olmayan ama onlara çok ihtiyaç duyduğumuz, bizim için özel oyuncular var.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Dünya devi talip oldu

Sahaya çıktıklarında ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Dünya devi talip oldu

Sarı-kırmızılılarda transfer dönemi öncesi ise kötü haber geldi.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Dünya devi talip oldu

Başkan Vekili Erden Timur'un listesinde ilk iki sırada yer alan ve sezon başında da gündeme gelen 2 yıldıza dünya devi talip oldu.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Dünya devi talip oldu

İspanyol basınında yer alan fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Barcelona Galatasaray'ın da listesinde yer alan Veratti ve Rabiot için girişimlere başladı.

Galatasaray'a transferde kötü haber! Dünya devi talip oldu

Katalan ekibi Gavi'nin sakatlığı sonrası bu bölgeye kesin olarak takviye kararı aldı.

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