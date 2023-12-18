GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! Jean Lucas...

Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden sarı-kırmızılılar yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Cimbom'un play-off turundaki rakibi belli oldu.
Aslan, Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşti.
Galatasaray ilk maçta rakibini 15 Şubat'ta evinde ağırlayacak.
Zorlu eşleşmenin rövanş mücadelesi ise 22 Şubat'ta Çekya'da oynanacak.
Diğer yandan Cimbom'da transfer harekatı devam ediyor.
Galatasaray'da gözler orta sahaya çevrildi.
Teknik direktör Okan Buruk orta saha rotasyonunun kuvvetlendirilmesini istemişti.
Devre arasında bu bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip rotasını Güney Amerika'ya çevirdi.
Brezilya basını, Galatasaray'ın transfer listesindeki ismi ortaya çıkardı.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in Revista Colorada'dan derlediği habere göre sarı-kırmızılı ekip, Jean Lucas'ı kadrosuna dahil etmek istiyor.
Haberde Galatasaray'ın transferde İtalyan devi Inter'e rakip olduğu da ifade edildi.
Ayrıca bir diğer Brezilya ekibi Bahia'nın da oyuncuyu kadrosuna dahil etmek istediği belirtildi.
Santos'un lig düşmesinin ardından oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor.
Cimbom'un yıldız ismi ocak ayında kadrosuna dahil etmesi ve Avrupa listesine eklemesi bekleniyor.
Jean Lucas, merkez orta saha dışında ön libero da oynayabiliyor.
Brezilyalı oyuncu bu sezon Santos formasını 22 maçta giydi.
Bu karşılaşmalarda ise 3 asiste imza attı.
Lucas ayrıca sezon başında Santos'a transfer olmadan önce Fransız ekibi Monaco'da forma giydi.
25 yaşındaki oyuncu Monaco ile bu sezon 10 maça çıktı.
Jean Lucas'ın bonservis değeri ise 6 milyon Euro olarak biliniyor.