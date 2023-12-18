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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! Jean Lucas...

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'da hareketlilik başladı. Ndombele'nin performansından memnun kalmayan Okan Buruk, Sergio Oliveira'nın sakatlığından sonra rotayı orta sahaya çevirdi. İşte tecrübeli teknik adamın istediği Brezilyalı yıldız oyuncu... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 20:01 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 20:05
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! Jean Lucas...

Aslan, Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! Jean Lucas...

Galatasaray ilk maçta rakibini 15 Şubat'ta evinde ağırlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! Jean Lucas...

Zorlu eşleşmenin rövanş mücadelesi ise 22 Şubat'ta Çekya'da oynanacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! Jean Lucas...

Diğer yandan Cimbom'da transfer harekatı devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! Jean Lucas...

Galatasaray'da gözler orta sahaya çevrildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! Jean Lucas...

Teknik direktör Okan Buruk orta saha rotasyonunun kuvvetlendirilmesini istemişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! Jean Lucas...

Devre arasında bu bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip rotasını Güney Amerika'ya çevirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! Jean Lucas...

Brezilya basını, Galatasaray'ın transfer listesindeki ismi ortaya çıkardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! Jean Lucas...

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in Revista Colorada'dan derlediği habere göre sarı-kırmızılı ekip, Jean Lucas'ı kadrosuna dahil etmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! Jean Lucas...

Haberde Galatasaray'ın transferde İtalyan devi Inter'e rakip olduğu da ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! Jean Lucas...

Ayrıca bir diğer Brezilya ekibi Bahia'nın da oyuncuyu kadrosuna dahil etmek istediği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! Jean Lucas...

Santos'un lig düşmesinin ardından oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! Jean Lucas...

Cimbom'un yıldız ismi ocak ayında kadrosuna dahil etmesi ve Avrupa listesine eklemesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! Jean Lucas...

Jean Lucas, merkez orta saha dışında ön libero da oynayabiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! Jean Lucas...

Brezilyalı oyuncu bu sezon Santos formasını 22 maçta giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! Jean Lucas...

Bu karşılaşmalarda ise 3 asiste imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! Jean Lucas...

Lucas ayrıca sezon başında Santos'a transfer olmadan önce Fransız ekibi Monaco'da forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! Jean Lucas...

25 yaşındaki oyuncu Monaco ile bu sezon 10 maça çıktı.

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