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AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli olacak!

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi gerçekleştirilecek. Galatasaray'ın rakibi de belli olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. olan ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'ın muhtemel rakipleri, kura çekim saati ve yayınlayacak kanal merak ediliyor. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 10:01
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AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli olacak!

UEFA AVRUPA LİGİ KURASI | UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya gelen Galatasaray, 58. dakikada Lukas Lerager'in golüyle 1-0 mağlup bitirdi. Sarı kırmızılılar grupta topladığı 5 puanla yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı elde etti. UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri belli olan Cimbom'un katılacağı Avrupa Ligi'nde kura çekim tarihini araştıran futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü saat 15:00'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak. Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. İlk ayak maçları 15 Şubat'ta, rövanş maçları 22 Şubat'ta oynanacak. Takımımız UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren bir takımla eşleşecek. Eşleşmeler belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE - TIKLA

AVRUPA LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ GALATASARAY MUHTEMEL RAKİPLERİ

Kopenhag'a mağlup olan Galatasaray, Avrupa'da yoluna Avrupa Ligi son 32 turu'ndan devam edecek. Galatasaray, Avrupa Ligi son 32 turu'nda, grubunu 2. tamamlayan takımlarla eşleşecek. Play-off turunda maçlar, 15-22 Şubat'ta oynanacak. Bu müsabakalarda rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turuna yükselecek.

  • Freiburg
  • Marsilya
  • Sparta Prag
  • Sporting
  • Toulouse
  • Rennes
  • AS Roma
  • Qarabag

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