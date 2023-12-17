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TRANSFER HABERLERİ - Leo Dubois Galatasaray'a dönecek mi? Sözleşmesinde...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarını yoğulaştıran Galatasaray, önceliğini sol bek mevkisine verdi. Sarı-kırmızılılarda, sol bek de oynayabilen ve Başakşehir'e kiralanan Leo Dubois'nın geri çağrılıp çağrılmayacağı merak ediliyordu. Fransız futbolcunun sözleşme detayları belli oldu. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 09:51
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TRANSFER HABERLERİ - Leo Dubois Galatasaray'a dönecek mi? Sözleşmesinde...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ocak ayında ilk takviye olarak sol bek kadrosuna katacak.

TRANSFER HABERLERİ - Leo Dubois Galatasaray'a dönecek mi? Sözleşmesinde...

Angelino ve Kazımcan Karataş'ın performansından memnun olmayan sarı-kırmızılılar, birçok ismi listesine aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Leo Dubois Galatasaray'a dönecek mi? Sözleşmesinde...

Sağ bek olarak transfer edildiği Galatasaray'da sol bekte şans bulan Leo Dubois, yabancı kontenjanı dolunca Başakşehir'e kiralanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Leo Dubois Galatasaray'a dönecek mi? Sözleşmesinde...

Sarı-kırmızılı kulüp, 1.8 milyon euro'luk ücretin büyük bölümünü ödemeye devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Leo Dubois Galatasaray'a dönecek mi? Sözleşmesinde...

Leo Dubois'nın sözleşmesinde "ara transfer döneminde geri çağrılabilir" maddesi bulunmuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Leo Dubois Galatasaray'a dönecek mi? Sözleşmesinde...

Fransız sağ bek, Başakşehir'de banko oyuncu konumunda ve sezon sonunda bir yıl sözleşmesinin kaldığı Galatasaray'a geri dönebilir.

TRANSFER HABERLERİ - Leo Dubois Galatasaray'a dönecek mi? Sözleşmesinde...

Başakşehir formasıyla 10 maça çıkan Fransız yıldız, 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Leo Dubois Galatasaray'a dönecek mi? Sözleşmesinde...

LEO DUBOIS KİMDİR?

14 Eylül 1994 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Leo Dubois Galatasaray'a dönecek mi? Sözleşmesinde...

Profesyonel futbol kariyerine Nantes altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Leo Dubois Galatasaray'a dönecek mi? Sözleşmesinde...

2018 yılında Nantes'dan bedelsiz olarak Olympique Lyon'a transfer oldu. Galatasaray'a ise 2022 yazında geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Leo Dubois Galatasaray'a dönecek mi? Sözleşmesinde...

Asıl mevkisi sağ bek olan başarılı futbolcu, sol bek ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Leo Dubois Galatasaray'a dönecek mi? Sözleşmesinde...

29 yaşındaki Fransız defans oyuncusu 1.78 cm boyunda...

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