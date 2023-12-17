TRANSFER HABERLERİ - Leo Dubois Galatasaray'a dönecek mi? Sözleşmesinde...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarını yoğulaştıran Galatasaray, önceliğini sol bek mevkisine verdi. Sarı-kırmızılılarda, sol bek de oynayabilen ve Başakşehir'e kiralanan Leo Dubois'nın geri çağrılıp çağrılmayacağı merak ediliyordu. Fransız futbolcunun sözleşme detayları belli oldu. (GS transfer haberleri)
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Sarı-kırmızılı kulüp, 1.8 milyon euro'luk ücretin büyük bölümünü ödemeye devam ediyor.
Leo Dubois'nın sözleşmesinde "ara transfer döneminde geri çağrılabilir" maddesi bulunmuyor.
Fransız sağ bek, Başakşehir'de banko oyuncu konumunda ve sezon sonunda bir yıl sözleşmesinin kaldığı Galatasaray'a geri dönebilir.
Başakşehir formasıyla 10 maça çıkan Fransız yıldız, 1 gol atarken 3 de asist yaptı.
LEO DUBOIS KİMDİR?
14 Eylül 1994 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Nantes altyapısında başladı.
2018 yılında Nantes'dan bedelsiz olarak Olympique Lyon'a transfer oldu. Galatasaray'a ise 2022 yazında geldi.
Asıl mevkisi sağ bek olan başarılı futbolcu, sol bek ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor.
29 yaşındaki Fransız defans oyuncusu 1.78 cm boyunda...
Fransa Milli Takımı'nda da boy gösteren Leo Dubois, Maviler'de 13 maça çıktı.
Dubois'nın güncel piyasa değeri ise 4.3 milyon euro...
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