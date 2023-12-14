Kopenhag hocası Jacob Neestrup'tan Galataray için olay sözler!
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a 1-0'lık skorla mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti. Sarı-kırmızılılar yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Son olarak ise Galatasaray'ın mağlup olduğu Kopenhag'ın hocası Jacob Neestrup'tan sarı-kırmızılılar ile ilgili yeni flaş açıklamalar geldi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 10:50 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 11:03
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Son olarak ise temsilcimiz Galatasaray ile ilgili Kopenhag cephesinden flaş açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup'tan Milliyet'e özel dikkat çeken açıklamalar geldi.
Danimarkalı çalıştırıcı altı maç sonunda grubun en iyi ikinci takımı olduklarını herkese gösterdiklerini ifade etti.
35 yaşındaki Neestrup, İstanbul'da Galatasaray'a karşı oynadıkları maçın ilk 15 dakikası ve kendi sahalarında Manchester United ile yaptıkları karşılaşmanın ilk 20 dakikası haricinde iyi performans sergilediklerini belirtti.
"BİZİ NİYE YENEMİORLAR DİYE DÜŞÜNSÜN"
Neestrup, Galatasaray başta olmak üzere tüm takımlara saygı duyduklarını ifade ederek "Kopenhag'ı küçük gören rakibimiz Galatasaray şimdi gitsin bizi niye yenemiyorlar diye düşünsün. Açık konuşmak gerekirse onların bu tutumu bizim için avantaj oldu."
Danimarkalı teknik adam daha önce kendisine Türk medyası tarafından, "Galatasaray'dan kimi alırsın" diye sorulduğunu da hatırlatarak, "Şimdi de ben onlara sorayım; Kopenhag'dan kimi alırsınız!" şeklinde konuştu.
Teknik adam, Parken Stadı'nda kendi seyircileri önünde Galatasaray'ın yıldızlarını durdurmayı başararak rahat oynama alanı vermediklerini belirtti.
Son olarak Neestrup, "Kuraların çekildiği ilk andan itibaren gruptan çıkacağımıza inanıyorduk. Büyük takımlara karşı sürpriz yapabileceğimizi biliyorduk ve bunu başardık" ifadelerine yer verdi.
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