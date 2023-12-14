Kopenhag hocası Jacob Neestrup'tan Galataray için olay sözler!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda kritik bir karşılaşmaya çıktı.

Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup oldu. Galatasaray'ın bu maçın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi defteri de kapanmış oldu.