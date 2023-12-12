Kopenhag Galatasaray maçı ücretsiz canlı izle | Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. haftasında Kopenhag ile oldukça kritik bir maçta kozlarını paylaşıyor. Parken Stadyumu'nda oynanan mücadele ülke puanı ve Galatasaray adına büyük önem taşıyor. Galatasaray zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılırsa son 16 turuna yükselmeyi başaracak. Büyük önem taşıyan karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiyor.

KOPENHAG GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER

Kopenhag: Grabara, Diks, Vavro, Claesson, Gonçalves, Elyounoussi, Lerager, Jelert, Ankersen, Achouri, Falk

Galatasaray: Muslera, Angelino, Davinson, Abdülkerim, Sacha Boey, Torreira, Kaan, Tete, Zaha, Kerem, Icardi

KOPENHAG - GALATASARAY HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR? Kopenhag - Galatasaray maçı 12 Aralık Salı günü saat 23.00'te başladı. Kritik müsabaka Exxen'de canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY 12,4 MİLYON EURO DEĞERİNDE ZAFER PEŞİNDE

Galatasaray, Kopenhag maçını kazanması durumunda bu sezonki UEFA geliri 43,6 milyon euro'ya ulaşacak. Bu meblağın güncel döviz kuruyla karşılığı 1,26 milyar lira. Bu bağlamda Galatasaray Danimarka'dan galibiyetle dönerse, kulübün geçen sezonki toplam gelirinin (1,96 milyar lira) yüzde 64'üne, bu sezon salt UEFA geliriyle uzanacak.

AN İTİBARIYLA TOPLAM KAZANÇ 31,2 MİLYON EURO

Galatasaray, "Devler Ligi"nde şu ana dek 31,2 milyon euro gelir elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, 3 eleme turu sonunda gruplara kalmayı başararak, 15,64 milyon euro'luk katılım payını kasasına koydu. Katsayı gelirinde 7 takımı geride bırakarak 8 hisseyi elinde bulunduran Galatasaray, bu hisseler karşılığında 9 milyon 96 bin euro kazandı. Grup maçlarında aldığı 1 galibiyet ve 2 beraberlik karşılığında 4,66 milyon euro'luk primin sahibi olan sarı-kırmızılı kulüp, beraberlik sonucu oluşturulan havuzdan da minimum 0,31 milyon euro alacak. Galatasaray ayrıca Şampiyonlar Ligi'nin market payından gelir hanesine yaklaşık 1,5 milyon euro yazdıracak.

KOPENHAG FORMSUZ

Galatasaray'ın rakibi Kopenhag, son 6 resmi maçının sadece birinden galibiyetle ayrıldı. Danimarka ekibi, kendi liginde oynadığı son bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu sürede UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile berabere kalan Kopenhag, Danimarka Kupası'nda ise çeyrek finalde ilk maçta 2-0 yenildiği Silkeborg'u ikinci müsabakada 2-1 yenmesine rağmen kupaya veda etti.

DANIEL ORSATO'NUN YÖNETTİĞİ KRİTİK TÜRK TAKIMI MAÇLARI

17/03/22 Galatasaray 1-2 Barcelona



05/08/20 Kopenhag 3-0 Başakşehir



22/10/19 Galatasaray 0-1 Real Madrid



20/08/15 Atromitos 0-1 Fenerbahçe



18/08/11 Athletic Bilbao 0-0 Trabzonspor

OKAN BURUK YENİDEN TARİH YAZMAK İSTİYOR

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kaldırdığı maçta forma giyen Okan Buruk, Parken Stadı'nda bu kez teknik direktör sarı-kırmızılı takımın tarihine geçmeye çalışıyor. Futbol kariyerinde sarı-kırmızılı forma altında önemli başarılar yaşayan Okan Buruk, Arsenal ile Parken Stadı'nda oynanan final maçına da ilk 11'de başlamıştı. Buruk, müsabakanın 83. dakikasında yerini Hakan Ünsal'a bırakmıştı. Okan Buruk, Galatasaray'da futbolcu olarak tarihi bir zafer yaşadığı Parken Stadı'nda teknik direktör olarak büyük bir başarı kazanmak için takımını idare ediyor.