Kimi oynatacak?

Galatasaray yarın sezonun en kritik maçlarından birisine çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk, İstanbul'da elinden kaçırdığı rakibi karşısında galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Ekibiyle birlikte karşılaşmaya yoğun bir şekilde hazırlanan Buruk'un ilk 11'inden 8 oyuncusunun yerleri hazır. Kalede Muslera, sağ bekte Boey, stoperde iyileşen Davinson ve Abdülkerim, ön liberoda Torreira, sağ kanatta Ziyech, sol kanatta Zaha ve forvette de İcardi'nin sahada olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sol bek, 8 numara ve forvet arkasında ise henüz net bir karar verebilmiş değil...

BARIŞ ALPER FORMAYA YAKIN

Buruk'un 3 mevkii için alternatifleri şu şekilde:

Sol bek: Barış Alper son maçlarda bulduğu şansı değerlendirdi. Şu anda Angelino'nun da Kazımcan'ın da önünde. Oynama ihtimali iki isme göre daha yüksek. Angelino'nun sahada olmak için tek ihtimali tecrübesi.

Ön libero: Kaan Ayhan bu mevkii için şu anda favori. Ancak Kerem Demirbay'ın da oynama ihtimali bulunuyor. Tanguy Ndombele ise formaya en uzak isim gibi duruyor.

Forvet arkası: Kerem Aktürkoğlu, Adana karşısında şov yaptı. Zaha sola dönecek. Bu yüzden Kerem'in forvet arkası oynama ihtimali var. Ancak o mevkide performansı oldukça düşük kaldı. Mertens son dönemde gösterdiği performansla 11'e yakın... Buna karşılık Belçikalı'nın Avrupa performansı pek parlak değil... Buruk, Kerem'i kanatta oynatmak için Ziyech'i 10 numaraya çekebilir.