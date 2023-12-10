Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Brezilya operasyonu! İşte listedeki 3 yıldız

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Brezilya operasyonu! İşte listedeki 3 yıldız

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da ara transfer dönemi için girişimlere hız verildi. Teknik direktör Okan Buruk'un isteklerine göre hareket eden yönetim, santrfor, sol bek ve orta saha bölgesine takviye düşünüyor. Gözünü Brezilya'ya çeviren Cimbom, Santos'un 3 yıldızını listeye aldı. Hedefteki yıldızların menajerleriyle temasa geçildi. İşte o isimler ve flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 10:24
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Brezilya operasyonu! İşte listedeki 3 yıldız

Trendyol Süper Lig'de evinde güçlü rakibi Adana Demirspor'u yenerek şampiyonluk iddiasını kanıtlayan Galatasaray gözünü yine transfere çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Brezilya operasyonu! İşte listedeki 3 yıldız

Rakibini 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, ligdeki üst üste üçüncü maçından galibiyetle ayrılarak yoluna doludizgin devam etti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Brezilya operasyonu! İşte listedeki 3 yıldız

Puanı 40'a yükselten Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu ve penaltıdan Mauro Icardi kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Brezilya operasyonu! İşte listedeki 3 yıldız

Averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir zirve yarışı veriyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Brezilya operasyonu! İşte listedeki 3 yıldız

Sıkışık bir fikstüre girecek olan Aslan, 1 ay içinde birbirinden kritik maçlara çıkacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Brezilya operasyonu! İşte listedeki 3 yıldız

Fenerbahçe ile üst üste iki derbi oynayacak olan Cimbom, Devler Ligi'nde Kopenhag ile çok kritik bir maça çıkacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Brezilya operasyonu! İşte listedeki 3 yıldız

Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Kopenhag maçını kazanmak zorunda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Brezilya operasyonu! İşte listedeki 3 yıldız

Danimarka deplasmanından 3 puanla dönmeyi amaçlayan Galatasaray, Devler sahnesindeki macerasına devam etmeyi amaçlıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Brezilya operasyonu! İşte listedeki 3 yıldız

Bu sezonun kaderini belirleyecek maçlara çıkacak Cimbom'da ara transfer dönemine de büyük önem veriliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Brezilya operasyonu! İşte listedeki 3 yıldız

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, rotasyonu güçlendirmek için operasyona başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Brezilya operasyonu! İşte listedeki 3 yıldız

Kaliteli takviyeler yapmayı amaçlayan Galatasaray'da transfer listesi şekillenmeye başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Brezilya operasyonu! İşte listedeki 3 yıldız

BREZİLYA OPERASYONU!
Yetenekli ve geleceği parlak isimlere ayrı önem veren sarı-kırmızılılar, gözünü Brezilya Ligi'ne çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Brezilya operasyonu! İşte listedeki 3 yıldız

Cimbom, Brezilya Ligi'nde küme düşen Santos'un yıldız futbolcuları için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Brezilya operasyonu! İşte listedeki 3 yıldız

Yurt dışı basınında 'batan geminin mallarına' hücum eden takımlardan birisinin de Galatasaray olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Brezilya operasyonu! İşte listedeki 3 yıldız

3 YILDIZ LİSTEDE!
Yeni Asır'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Santos'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Marcos Leonardo, Jean Lucas ve Felipe Jonathan için düğmeye bastı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'a Ndombele piyangosu! Sürpriz talip
Muslera'nın Fenerbahçe isyanı!
Bugün SINAV var mı? 10 ARALIK ne sınavı var? AÖF SINAV TARİHLERİ
DEPREM SON DAKİKA | ❗ 10 Aralık 2023 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler
İSTANBUL NAMAZ SAATLERİ 10 ARALIK 2023 | İstanbul GÜNCEL namaz vakitleri ve ezan saatleri
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal milli yıldızın mı peşinde? İşte o iddia Kartal milli yıldızın mı peşinde? İşte o iddia 09:59
10 Aralık bugün kimin maçı var? 10 Aralık bugün kimin maçı var? 09:54
"Çöp adamlar izledik" "Çöp adamlar izledik" 09:36
F.Bahçeli yıldıza büyük övgü! "Sahanın en iyisiydi" F.Bahçeli yıldıza büyük övgü! "Sahanın en iyisiydi" 09:32
Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman? Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman? 09:23
F.Bahçeli taraftarlar takımı coşkuyla karşıladı! F.Bahçeli taraftarlar takımı coşkuyla karşıladı! 09:05
Daha Eski
Aslan'a Ndombele piyangosu! Sürpriz talip Aslan'a Ndombele piyangosu! Sürpriz talip 08:18
Çalımbay'a şok eleştiri! "Yuvadan uzak kalma sebebi..." Çalımbay'a şok eleştiri! "Yuvadan uzak kalma sebebi..." 07:58
Çarpıcı sözler! "İlk defa bir takımın..." Çarpıcı sözler! "İlk defa bir takımın..." 07:38
Flaş yorum! "F.Bahçe Alex'i transfer etmiş" Flaş yorum! "F.Bahçe Alex'i transfer etmiş" 07:20
Derbide sürpriz isim! Ünlü teknik direktör... Derbide sürpriz isim! Ünlü teknik direktör... 07:17
Plaket Q7 ve Atiba’ya Plaket Q7 ve Atiba’ya 01:40