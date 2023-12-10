TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Brezilya operasyonu! İşte listedeki 3 yıldız

Trendyol Süper Lig'de evinde güçlü rakibi Adana Demirspor'u yenerek şampiyonluk iddiasını kanıtlayan Galatasaray gözünü yine transfere çevirdi.
Trendyol Süper Lig'de evinde güçlü rakibi Adana Demirspor'u yenerek şampiyonluk iddiasını kanıtlayan Galatasaray gözünü yine transfere çevirdi.
Rakibini 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, ligdeki üst üste üçüncü maçından galibiyetle ayrılarak yoluna doludizgin devam etti.
Puanı 40'a yükselten Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu ve penaltıdan Mauro Icardi kaydetti.
Averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir zirve yarışı veriyor.
Sıkışık bir fikstüre girecek olan Aslan, 1 ay içinde birbirinden kritik maçlara çıkacak.
Fenerbahçe ile üst üste iki derbi oynayacak olan Cimbom, Devler Ligi'nde Kopenhag ile çok kritik bir maça çıkacak.
Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Kopenhag maçını kazanmak zorunda.
Danimarka deplasmanından 3 puanla dönmeyi amaçlayan Galatasaray, Devler sahnesindeki macerasına devam etmeyi amaçlıyor.
Bu sezonun kaderini belirleyecek maçlara çıkacak Cimbom'da ara transfer dönemine de büyük önem veriliyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, rotasyonu güçlendirmek için operasyona başladı.
Kaliteli takviyeler yapmayı amaçlayan Galatasaray'da transfer listesi şekillenmeye başladı.
BREZİLYA OPERASYONU!
Yetenekli ve geleceği parlak isimlere ayrı önem veren sarı-kırmızılılar, gözünü Brezilya Ligi'ne çevrildi.
Cimbom, Brezilya Ligi'nde küme düşen Santos'un yıldız futbolcuları için harekete geçti.
Yurt dışı basınında 'batan geminin mallarına' hücum eden takımlardan birisinin de Galatasaray olduğu iddia edildi.
3 YILDIZ LİSTEDE!
Yeni Asır'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Santos'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Marcos Leonardo, Jean Lucas ve Felipe Jonathan için düğmeye bastı.
Galatasaraylı kurmaylar, listeye aldığı 3 yıldızın menajerleriyle temasa geçti.
Bakambu'nun yerine Leonardo düşünülürken sol bek için Jonatan, orta sahaya da Lucas düşünülüyor.