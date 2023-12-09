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Standardınız olsun!

“Penaltı verilebilir bir pozisyon ama buna veriliyorsa, tüm hakemlerin bunlara penaltı vermesi gerekiyor. Herkesin istediği de bu aslında. Standardı oturtmak.”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Standardınız olsun!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demir'i yendikleri için moral kazandıklarını söylerken, penaltı için F.Bahçe'ye gönderme yaptı. Buruk şunları söyledi: Penaltıyı değerlendirirken, kuralın ne olduğunu öğrenirsek hepimiz daha net anlayacağız. Farklı stadyumlarda farklı kararlar veriliyor. Penaltı verilebilir bir pozisyon ama buna penaltı veriliyorsa, bütün hakemlerin bunlara penaltı vermesi gerekiyor. Herkesin istediği de bu aslında. Standardı oturtmak. Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek istiyoruz. İnşallah Türk futbolu için önemli bir gece olur. İkinci yol Avrupa Ligi ama aklımızda yok."

PAZAR BELLİ OLUR

Okan Buruk sakat olan Sanchez ve Ziyech'le ilgili şöyle konuştu: Sanchez koşulara başladı. Her şey yolunda giderse Pazar idman yapmasını bekliyoruz. Ziyech için de aynı. Pazar günü bizim için önemli bir gün.

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