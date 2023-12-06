Galatasaray'dan flaş Mehmet Büyükekşi talebi! "Üyelikten atın"

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Sedat Doğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Galatasaray'dan ihraç edilmesi için dilekçe verdi.

İşte Doğan'ın sözleri,

"TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk milletinin haklı taleplerini birtakım sebeplerle görmezden gelemez. Ayın 11'ine kadar kendisine süre. Pazartesi gününe kadar, başkanımıza attığı iftiraları, başkanımıza karşı olan yalanlamaları geri almazsa ve Süper Kupa finalini Türkiye'de oynatma kararını vermezse bu arkadaşın, bu kulüpte bu kadar namuslu şerefli insanlarla aynı yerde olmasını kabul etmiyoruz." dedi.