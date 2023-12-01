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Galatasaray, Süper Lig'de Pendikspor ile konuk olacak

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray liderlik koltuğunu geri alabilmek için Pendikspor'a konuk oluyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 11:35
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Galatasaray, Süper Lig'de Pendikspor ile konuk olacak

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Pendikspor'a konuk oluyor.

Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Süleyman Özay üstlenecek. Dördüncü hakem ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Ligde geride kalan 13 haftada 11 galibiyetin yanı sıra bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan Galatasaray topladığı 34 puanla ligin ikincisi konumunda. Galatasaray, haftaya aynı puanda olduğu lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada girdi.

Tarihinde ilk defa Süper Lig'de boy gösteren Pendikspor 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 13 puanla 16. sırada yer alıyor.

GALATASARAY'DA TEK EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda Davinson Sanchez sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Ligde 13. haftadaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan Kolombiyalı stoper, Pendikspor'a karşı da sahaya çıkamayacak.

Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli file bekçisi, yarınki müsabakada kart görmesi durumunda 15. haftadaki Yukatel Adana Demirspor maçında sahadaki yerini alamayacak.

SON 3 LİG MAÇININ GOLCÜSÜ ZAHA

Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı ekibin ligdeki son 3 maçında 4 gole imza attı.

Ligin 11. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde takımının 2 golünü bulan Zaha, 12. haftadaki Atakaş Hatayspor ve 13. haftadaki Corendon Alanyaspor maçlarında birer gol attı. 31 yaşındaki futbolcu, ligde son 3 müsabakada 4, toplamda da 5. kez gol sevinci yaşadı.

Zaha'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ İLK RANDEVUSU

Galatasaray ile Pendikspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.

Kırmızı-beyazlı takım, Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor. İki ekip, bundan dolayı Süper Lig'deki ilk randevusuna çıkacak.

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