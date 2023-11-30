Çok büyüksün Hakim Ziyech

Faslı futbolcu baştan sona tam bir resital sundu. ManU'nun 2-0 öne geçtiği anlarda takımı ayakta tutan isimdi. 29. dakikada kazanılan frikikte meşin yuvarlağın başına geçti. Olağanüstü bir vuruşla farkı 1'e indirdi. İngiliz devi ikinci devrede bulduğu golle mücadelede bir kez daha 2 farkı buldu. Pes etmeyen isim yine değişmedi: Hakim Ziyech.

ONANA'YI ÇARESİZ BIRAKTI

Dakikalar 62'yi gösterirken Hakim Ziyech frikikten yine enfes vurdu. Martial, Andre Onana'yı bozdu. Faslı yıldız böyle farkı yeniden 1'e çekti. Attığı 2 frikik golüyle Aslan'ı ayakta tutan Ziyech bununla da yetinmedi. 71'de rakip arasına sızan Kerem Aktürkoğlu'na o kadar ölçülü bir pas verdi ki bu sefer de golü hazırlayan isim oldu. Geceyi 2 gol, 1 asistle tamamladı. Hakim Ziyech 82. dakikada alkışlarla kenara geldi.

MANU'YA 2 MAÇTA 6 GOL

Galatasaray bu sezon Manchester United'a içeride-dışarıda 3 attı. Old Trafford'da 2 defa yenik duruma düşen sarı-kırmızılılar Düşler Tiyatrosu'ndan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı. Dün de Rams Park'ta gol tarifesi değişmedi. Hakim Ziyech'in 2 ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle ManU'yu yine üçledi. Böylece 2 maçta İngiliz temsilcisinin ağlarını toplam 6 defa sarsmış oldu.