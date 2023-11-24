GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Alanyaspor maçına sürpriz 11!

15. RANDEVU

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Aslan'ın 31 golüne, Akdeniz ekibi 17 golle cevap verdi.