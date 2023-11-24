GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Alanyaspor maçına sürpriz 11!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, 25 Kasım Cumartesi saat 19.00'da RAMS Park'ta Alanyaspor ile mücadele edecek.
Sarı-kırmızılılar, 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 31 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 17. sırada yer alıyor.
15. RANDEVU
Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Aslan'ın 31 golüne, Akdeniz ekibi 17 golle cevap verdi.