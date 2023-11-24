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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Alanyaspor maçına sürpriz 11!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak Galatasaray, rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Sahaya mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'ini netleştirdi. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 14:51
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Alanyaspor maçına sürpriz 11!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, 25 Kasım Cumartesi saat 19.00'da RAMS Park'ta Alanyaspor ile mücadele edecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Alanyaspor maçına sürpriz 11!

Sarı-kırmızılılar, 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 31 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 17. sırada yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Alanyaspor maçına sürpriz 11!

15. RANDEVU

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Aslan'ın 31 golüne, Akdeniz ekibi 17 golle cevap verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Alanyaspor maçına sürpriz 11!

İki takım geçtiğimiz sezon 2'si lig, 1'i de Türkiye Kupası'nda olmak üzere 3 kez oynadı ve sarı-kırmızılılar 2 kez kazanırken, 1 maç da berabere sona erdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Alanyaspor maçına sürpriz 11!

EVİNDE 22 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Alanyaspor maçına sürpriz 11!

Aslan, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 22 karşılaşmada 20 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 5 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Alanyaspor maçına sürpriz 11!

F.BAHÇE İLE BİRLİKTE LİGDE EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Cimbom, ligde oynadığı 12 mücadelede kalesinde 8 gol gördü ve bu performansıyla Fenerbahçe ile birlikte ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmaların 6'sında da kalesini gole kapadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Alanyaspor maçına sürpriz 11!

MUSLERA İLE SANCHEZ SINIRDA

Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera ile defans oyuncusu Davinson Sanchez, Alanya karşısında sarı kart görmesi durumunda Pendikspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Alanyaspor maçına sürpriz 11!

SON 2 LİG MAÇININ GOLCÜSÜ ZAHA

Galatasaray'ın Süper Lig'de bulduğu son 3 golü Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha ile buldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Alanyaspor maçına sürpriz 11!

Ligin 11. haftasında 2-1 kazanılan Kasımpaşa müsabakasında 2 gole imza atan Zaha, 12. haftadaki Hatayspor maçında da takımının tek golünü kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Alanyaspor maçına sürpriz 11!

Sarı-kırmızılı formayla 9 Süper Lig maçına çıkan Zaha, toplamda 4 kez fileleri havalandırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Alanyaspor maçına sürpriz 11!

ICARDI 4 MAÇTIR SUSKUN

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son 4 resmi maçı boş geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Alanyaspor maçına sürpriz 11!

Ligin ilk 9 haftasında 10 kez fileleri havalandırarak sezona etkili bir giriş yapan Icardi, sonrasında oynanan Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor mücadelelerinde gol sevinci yaşayamadı. Icardi, bu süreçte Bayern Münih ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında da fileleri havalandıramadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Alanyaspor maçına sürpriz 11!

Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasındaki ilk 7 maçında 5 gol bulmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Alanyaspor maçına sürpriz 11!

OKAN BURUK İLE FATİH TEKKE, 3. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar resmi müsabakalarda 2 kez rakip oldu. Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Tekke de İstanbulspor'un başındaydı. Okan Buruk'un takımı oynanan 2 karşılaşmadan da galip ayrıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Alanyaspor maçına sürpriz 11!

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Alanyaspor karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan Alanyaspor maçına sürpriz 11!

İşte G.Saray'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i:

Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi.

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