GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Angelino planı! Çözümü buldu

Galatasaray'da 17 maça çıkan Angelino'nun 3 kez daha sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde kiralık sözleşmesinde yazan 6 milyon euro satın alma maddesi devreye girecek.
Galatasaray'da 17 maça çıkan Angelino'nun 3 kez daha sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde kiralık sözleşmesinde yazan 6 milyon euro satın alma maddesi devreye girecek.
Leipzig'le temasa geçen sarı-kırmızılılar, Almanlar'dan zorunlu opsiyonun kaldırılmasını istedi.
Sabah'ta yer alan habere göre Leipzig ilk teklife olumsuz cevap vermesine rağmen yönetim, görüşmelere devam ediyor.
Manchester United maçında görev yapacak İspanyol sol bek, opsiyon sorunu çözülmezse Süper Lig'de oynatılmayacak ve Devler Arenası'ndaki Kopenhag deplasmanına saklanacak.
26 yaşındaki deneyimli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 17 maçta görev aldı.
Angelino, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 1 de asist kaydetti.
ANGELINO KİMDİR?
4 Ocak 1997 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Deportivo altyapısında başladı.
Sırasıyla Manchester City, New York City, Girona, Mallorca, NAC Breda, PSV, Leipzig, Hoffenheim ve Galatasaray formaları giydi.
Defans hattında sol bek olarak görev yapan Angelino, 1.71 cm boyunda...
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro...