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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Angelino planı! Çözümü buldu

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, sezon başında Leipzig'den kiraladığı İspanyol sol bek Angelino'nun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun devreye girmemesi için çözümü buldu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 07:28
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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Angelino planı! Çözümü buldu

Galatasaray'da 17 maça çıkan Angelino'nun 3 kez daha sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde kiralık sözleşmesinde yazan 6 milyon euro satın alma maddesi devreye girecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Angelino planı! Çözümü buldu

Leipzig'le temasa geçen sarı-kırmızılılar, Almanlar'dan zorunlu opsiyonun kaldırılmasını istedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Angelino planı! Çözümü buldu

Sabah'ta yer alan habere göre Leipzig ilk teklife olumsuz cevap vermesine rağmen yönetim, görüşmelere devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Angelino planı! Çözümü buldu

Manchester United maçında görev yapacak İspanyol sol bek, opsiyon sorunu çözülmezse Süper Lig'de oynatılmayacak ve Devler Arenası'ndaki Kopenhag deplasmanına saklanacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Angelino planı! Çözümü buldu

26 yaşındaki deneyimli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 17 maçta görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Angelino planı! Çözümü buldu

Angelino, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 1 de asist kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Angelino planı! Çözümü buldu

ANGELINO KİMDİR?

4 Ocak 1997 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Angelino planı! Çözümü buldu

Profesyonel futbol kariyerine Deportivo altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Angelino planı! Çözümü buldu

Sırasıyla Manchester City, New York City, Girona, Mallorca, NAC Breda, PSV, Leipzig, Hoffenheim ve Galatasaray formaları giydi.

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