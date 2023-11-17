SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Yıldız futbolcu geri mi dönecek! Sezon başında takımdan gönderilmişti

Cimbom'da orta saha arayışları başladı.
Bunun üzeirne sezon başında İtalya Serie A ekibi Genoa'ya kiralık olarak gönderilen Berkan Kutlu'nun Galatasaray'a geri döneceği iddiası gündeme gelmişti.
Cimbom'da orta saha arayışları başladı.
Bunun üzeirne sezon başında İtalya Serie A ekibi Genoa'ya kiralık olarak gönderilen Berkan Kutlu'nun Galatasaray'a geri döneceği iddiası gündeme gelmişti.
Bu iddaya sarı-kırmızılı kulübe yakın olan isimlerden cevap geldi.
Galatasaray'ın sezon başında Genoa'ya kiraladığı Berkan Kutlu'nun takıma geri döneceği iddiaları asılsız çıktı.
Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılı kulübe yakın kaynaklar, böyle bir girişim ya da planın söz konusu olmadığı dile getirdi.
İtalyan ekibiyle şu ana kadar 6 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 169 dakika süre alabildi.
Berkan Kutlu, henüz gol ya da asist katkısı veremedi.
Berkan, 2021 yazında 4 milyon euro karşılığında Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.
Sarı-kırmızılı formayı 84 kez giyen Kutlu, 1 gol atıp 5 de asist yapmıştı.
Milli futbolcu, Galatasaray ile 2022-23 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.
Berkan Kutlu'nun Cimbom ile 2026 yılına kadadar sözleşmesi bulunuyor.