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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Yıldız futbolcu geri mi dönecek! Sezon başında takımdan gönderilmişti

Galatasaray'da sezon başında takımdan gönderilen yıldız ismin orta sahadaki eksikliği tamamlamak için geri döneceği konuşuluyordu. Sarı-kırmızılı kulübe yakın kaynaklardan bu söylentilere yanıt geldi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 12:09 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 12:25
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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Yıldız futbolcu geri mi dönecek! Sezon başında takımdan gönderilmişti
Galatasaray, orta sahadaki yeni transferleri Tanguy Ndombele ve Kerem Demirbay'dan beklediği verimi alamadı.
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Yıldız futbolcu geri mi dönecek! Sezon başında takımdan gönderilmişti

Cimbom'da orta saha arayışları başladı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Yıldız futbolcu geri mi dönecek! Sezon başında takımdan gönderilmişti

Bunun üzeirne sezon başında İtalya Serie A ekibi Genoa'ya kiralık olarak gönderilen Berkan Kutlu'nun Galatasaray'a geri döneceği iddiası gündeme gelmişti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Yıldız futbolcu geri mi dönecek! Sezon başında takımdan gönderilmişti

Bu iddaya sarı-kırmızılı kulübe yakın olan isimlerden cevap geldi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Yıldız futbolcu geri mi dönecek! Sezon başında takımdan gönderilmişti

Galatasaray'ın sezon başında Genoa'ya kiraladığı Berkan Kutlu'nun takıma geri döneceği iddiaları asılsız çıktı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Yıldız futbolcu geri mi dönecek! Sezon başında takımdan gönderilmişti

Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılı kulübe yakın kaynaklar, böyle bir girişim ya da planın söz konusu olmadığı dile getirdi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Yıldız futbolcu geri mi dönecek! Sezon başında takımdan gönderilmişti

Berkan'ın 2023-2024 sezonunu Genoa'da tamamlaması bekleniyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Yıldız futbolcu geri mi dönecek! Sezon başında takımdan gönderilmişti

İtalyan ekibiyle şu ana kadar 6 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 169 dakika süre alabildi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Yıldız futbolcu geri mi dönecek! Sezon başında takımdan gönderilmişti

Berkan Kutlu, henüz gol ya da asist katkısı veremedi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Yıldız futbolcu geri mi dönecek! Sezon başında takımdan gönderilmişti

Berkan, 2021 yazında 4 milyon euro karşılığında Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Yıldız futbolcu geri mi dönecek! Sezon başında takımdan gönderilmişti

Sarı-kırmızılı formayı 84 kez giyen Kutlu, 1 gol atıp 5 de asist yapmıştı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Yıldız futbolcu geri mi dönecek! Sezon başında takımdan gönderilmişti

Milli futbolcu, Galatasaray ile 2022-23 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.

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