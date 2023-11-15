Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Fenerbahçe de istemişti

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve çok sayıda yıldız ismi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin yaklaşmasıyla çalışmalarını hızlandırdı.
Cimbom devre arasında yapacağı takviyelerle hem üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak hem de Avrupa'da mücadelesini sonuna kadar sürdürmek istiyor.
Bu doğrultuda oyuncu arayışlarını hızlandıran yönetim, sol bek ve orta saha transferlerine öncelik verdi.
Galatasaray sezon başında kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, istediği katkıyı alamadığı Fransız futbolcuyu ara transfer döneminde Tottenham'a göndermenin planlarını yapıyor.
Ndombele'nin ayrılığı sonrası orta saha takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan yönetim, hem 6 hem de 8 numarada oynayabilecek bir ismi takıma kazandırmaya çalışıyor.
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme flaş bir isim geldi.
GALATASARAY'DA PARTEY SESLERİ
Orta sahada daha tempolu isimlerle yola devam etmek isteyen Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, Arsenal'den Thomas Partey'i kadrosuna katmayı planladığı iddia edildi.
İngiliz basınında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre; 30 yaşındaki futbolcuyla Arsenal'in yolları ocak ayında kesin olarak ayrılacak.
30 yaşındaki Ganalı orta saha, 3 yıldır Arsenal'de forma giyiyor.
Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro civarında olan Partey'in kiralanmasının söz konusu olabileceği ifade ediliyor.
FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDEYDİ
Thomas Partey'in adı sezon başında Fenerbahçe ile de anılmıştı.
Partey bu sezon Arsenal formasıyla 5 maça çıktı.
Ganalı futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Thomas Partey'in Arsenal ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro.