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Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Fenerbahçe de istemişti

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluğa uzanmak isteyen sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de gündemine gelen yıldız futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 15:54
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Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Fenerbahçe de istemişti

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Fenerbahçe de istemişti

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren ve çok sayıda yıldız ismi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin yaklaşmasıyla çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Fenerbahçe de istemişti

Cimbom devre arasında yapacağı takviyelerle hem üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak hem de Avrupa'da mücadelesini sonuna kadar sürdürmek istiyor.

Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Fenerbahçe de istemişti

Bu doğrultuda oyuncu arayışlarını hızlandıran yönetim, sol bek ve orta saha transferlerine öncelik verdi.

Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Fenerbahçe de istemişti

Galatasaray sezon başında kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Fenerbahçe de istemişti

Sarı-kırmızılılar, istediği katkıyı alamadığı Fransız futbolcuyu ara transfer döneminde Tottenham'a göndermenin planlarını yapıyor.

Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Fenerbahçe de istemişti

Ndombele'nin ayrılığı sonrası orta saha takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan yönetim, hem 6 hem de 8 numarada oynayabilecek bir ismi takıma kazandırmaya çalışıyor.

Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Fenerbahçe de istemişti

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme flaş bir isim geldi.

Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Fenerbahçe de istemişti

GALATASARAY'DA PARTEY SESLERİ

Orta sahada daha tempolu isimlerle yola devam etmek isteyen Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, Arsenal'den Thomas Partey'i kadrosuna katmayı planladığı iddia edildi.

Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Fenerbahçe de istemişti

İngiliz basınında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre; 30 yaşındaki futbolcuyla Arsenal'in yolları ocak ayında kesin olarak ayrılacak.

Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Fenerbahçe de istemişti

30 yaşındaki Ganalı orta saha, 3 yıldır Arsenal'de forma giyiyor.

Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Fenerbahçe de istemişti

Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro civarında olan Partey'in kiralanmasının söz konusu olabileceği ifade ediliyor.

Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Fenerbahçe de istemişti

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDEYDİ

Thomas Partey'in adı sezon başında Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Fenerbahçe de istemişti

Partey bu sezon Arsenal formasıyla 5 maça çıktı.

Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer! Fenerbahçe de istemişti

Ganalı futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

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