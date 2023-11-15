Haberler Galatasaray Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a

Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da liglere verilen milli ara sonrası ara transfer dönemi için çalışmalar yoğunlaştı. Ocak ayında kadrosuna önemli eklemeler yapacak olan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski yıldızını gündemine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 12:47
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Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a

Geçtiğimiz sezonu Okan Buruk yönetiminde zirvede tamamlayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a

Hem lig hem Avrupa'da mücadelesini sürdüren Cimbom, yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.

Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a

Aslan, çok sayıda dünya yıldızını renklerine bağlayarak büyük yankı uyandırdı.

Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sonuna kadar sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılarda gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a

Teknik heyetin istekleri doğrultusunda zayıf görülen bölgeleri güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların önceliklerinden biri de sol bek transferi...

Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a

Cimbom sezon başında Leipzig'den kiraladığı Angelino'dan memnun kalmadı.

Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a

Aslan bir diğer sol beki Kazımcan Karataş'tan da istediği performansı alamadı.

Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a

Yabancı kontenjanı dolu olan sarı-kırmızılıların önünde birçok senaryo olsa da Galatasaray, iki bölgeden birine alacağı oyuncunun yerli olmasını planlıyor.

Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a

İLK HEDEF BRADLEY LOCKO

Şimdiye kadar 17 resmi maça çıkan ve satın alma opsiyonun devreye girmesine 3 maç kalan Angelino'nun performansını yetersiz bulan sarı-kırmızılı yetkililer, bir yandan RB Leipzig ile '20 maçta oynama' maddesini kaldırmak için girişimlerde bulunurken bir yandan da Bradley Locko için Brest ile görüşüyor.

Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a

CANER ERKİN SÜRPRİZİ

Habertürk'te yer alan habere göre; transferin son gününde kiralanan Tanguy Ndombele'den çıkmayı planlayan sarı-kırmızılılar orta saha için de yerli kontenjanını rahatlatacak hamleler yapmayı planlarken, sol beke Caner Erkin gündeme geldi.

Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a

Brest'in 13 milyon Euro'luk bonservis bedeli beklediği sol bek Bradley Locko ve orta sahadaki gelişmelere bağlı olsa da sarı-kırmızılılar, ilerleyen günlerde Caner Erkin için resmi girişimlere başlayabilir.

Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a

Galatasaray, orta sahaya yerli takviyesi yapması durumunda ise sol bekteki tercihini yabancı oyuncudan yana da kullanabilir.

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