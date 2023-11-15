Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a

İLK HEDEF BRADLEY LOCKO

Şimdiye kadar 17 resmi maça çıkan ve satın alma opsiyonun devreye girmesine 3 maç kalan Angelino'nun performansını yetersiz bulan sarı-kırmızılı yetkililer, bir yandan RB Leipzig ile '20 maçta oynama' maddesini kaldırmak için girişimlerde bulunurken bir yandan da Bradley Locko için Brest ile görüşüyor.