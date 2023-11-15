Bu transfer çok konuşulur! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a

Geçtiğimiz sezonu Okan Buruk yönetiminde zirvede tamamlayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezonu Okan Buruk yönetiminde zirvede tamamlayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Hem lig hem Avrupa'da mücadelesini sürdüren Cimbom, yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.
Aslan, çok sayıda dünya yıldızını renklerine bağlayarak büyük yankı uyandırdı.
Galatasaray, Icardi, Zaha, Ziyech, Tete, Angelino, Ndombele ve Sanchez gibi birçok tanınmış ismi renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılılar, ilk 12 haftası geride kalan Trendyol Süper Lig'de 31 puan topladı.
Ezeli rakibi Fenerbahçe ile aynı puanda yer alan Galatasaray, averaj farkıyla 2. sırada yer alıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde ise Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın yer aldığı A Grubu'nda mücadele eden Cimbom, bu grupta 4 maça çıktı.
Aslan bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.
Kopenhag ile birlikte 4 puan toplayan Galatasaray, averaj farkıyla 3. sırada bulunuyor.
Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sonuna kadar sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılarda gözler ara transfer dönemine çevrildi.
Teknik heyetin istekleri doğrultusunda zayıf görülen bölgeleri güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların önceliklerinden biri de sol bek transferi...
Cimbom sezon başında Leipzig'den kiraladığı Angelino'dan memnun kalmadı.
Aslan bir diğer sol beki Kazımcan Karataş'tan da istediği performansı alamadı.
Yabancı kontenjanı dolu olan sarı-kırmızılıların önünde birçok senaryo olsa da Galatasaray, iki bölgeden birine alacağı oyuncunun yerli olmasını planlıyor.
İLK HEDEF BRADLEY LOCKO
Şimdiye kadar 17 resmi maça çıkan ve satın alma opsiyonun devreye girmesine 3 maç kalan Angelino'nun performansını yetersiz bulan sarı-kırmızılı yetkililer, bir yandan RB Leipzig ile '20 maçta oynama' maddesini kaldırmak için girişimlerde bulunurken bir yandan da Bradley Locko için Brest ile görüşüyor.
CANER ERKİN SÜRPRİZİ
Habertürk'te yer alan habere göre; transferin son gününde kiralanan Tanguy Ndombele'den çıkmayı planlayan sarı-kırmızılılar orta saha için de yerli kontenjanını rahatlatacak hamleler yapmayı planlarken, sol beke Caner Erkin gündeme geldi.
Brest'in 13 milyon Euro'luk bonservis bedeli beklediği sol bek Bradley Locko ve orta sahadaki gelişmelere bağlı olsa da sarı-kırmızılılar, ilerleyen günlerde Caner Erkin için resmi girişimlere başlayabilir.
Galatasaray, orta sahaya yerli takviyesi yapması durumunda ise sol bekteki tercihini yabancı oyuncudan yana da kullanabilir.
Bu yaz Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'a imza atan Caner Erkin, 1. Lig'de adeta yeniden doğdu.
11 maça da ilk 11'de başlayan 35 yaşındaki futbolcu 5 gol atarken 4 golün de hazırlayıcısı oldu.