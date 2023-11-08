Haberler Galatasaray UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa kupalarında gruplarındaki dördüncü maçlarını oynayacak. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'le kozlarını paylaşacak. Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında Bodo/Glimt'i ağırlayacak, Fenerbahçe ise aynı organizasyonda deplasmanda Bulgar ekibi Ludogorets'le karşı karşıya gelecek. Bu maçlar öncesi taraftarlar, Türkiye'nin güncel ülke puanı sıralamasını merak ediyor. Peki, Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? İşte yanıtı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 10:20
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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

Galatasaray, A Grubu'nda topladığı 4 puanla lider Bayern Münih'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

Grubun üçüncü sırasında İngiliz ekibi Manchester United 3 puanla yer alırken son sırada ise 1 puanlı Danimarka ekibi Kopenhag var.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş ise D Grubu'nda dördüncü maçında Bodo/Glimt'i ağırlayacak.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

Gruptaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, ikinci maçındaysa Lugano'ya 3-2 mağlup oldu.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

Kara Kartal, deplasmanda karşılaştığı Norveç ekibine ise 3-1 yenildi.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe ise gruptaki dördüncü maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'e konuk olacak.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

Gruptaki ilk maçında Nordsjaelland'ı ağırlayan sarı-lacivertliler, ikinci maçındaysa deplasmanda Spartak Trnava ile karşılaştı.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

Sarı-lacivertliler, Danimarka ekibini 3-1, Slovakya temsilcisini ise 2-1 yenerek gruptaki ilk iki maçından zaferle ayrıldı.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda ağırladığı Bulgar ekibini 3-1 devirerek 3'te 3 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

Temsilcilerimizin gruplardaki 4. maçları öncesi ülke puanı sıralaması merak ediliyor. Peki, son durum ne? İşte detaylar...

İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum...

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

1 - İNGİLTERE: 93.178

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

2 - İSPANYA: 79.614

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

3 - İTALYA: 75.855

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

4 - ALMANYA: 73.624

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

5 - HOLLANDA: 57.100

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

6 - FRANSA: 56.331

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

7- PORTEKİZ: 49.816

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel durum

8- BELÇİKA: 41.800

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