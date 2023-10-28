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RİZESPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray maçı hangi kanalda? Rizespor Galatasaray maçı saat kaçta?

Rizespor - Galatasaray maçı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Trendyol Süper Lig 10. hafta müsabakasında Galatasaray, Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak. Rizespor - Galatasaray maçı bilet fiyatları için yoğun ilgi bulunuyor. Galatasaray kadrosu, Rizespor kadrosu, Galatasaray maçı yayın bilgileri gibi detaylar araştırılıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 13:10 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 13:21
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RİZESPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray maçı hangi kanalda? Rizespor Galatasaray maçı saat kaçta?

Rizespor Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın

Galatasaray, Süpe Lig'in 10. haftasında Rizespor'un konuğu olacak. Ligdeki son 8 maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisinden de galibiyetle ayrılmasının ardından Avrupa'da ise Bayern Münih'e mağlup oldu. Bu nedenle Rize'den mutlak 3 puanla dönmek ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak isteyen Cimbom'da Muslera, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Peki Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda? | Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı 28 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

RİZESPOR GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rizespor: Gökhan, Muhammet, Mocsi, Emirhan, Halil, Olawoyin, Shelvey, Gustavo, Varesanovic, Benhur, Gaich

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Mertens, Icardi

CİMBOM'UN HEDEFİ LİDER OLMAK

Ligde şu ana kadar istikrarlı bir performans sergileyen Galatasaray, 9 maçta 8 zafer ve 1 beraberlikle 25 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla lider Fenerbahçe'nin sadece 2 puan gerisinde ikincilik koltuğunda bulunuyor. Öte yandan, ev sahibi Çaykur Rizespor 10 haftada 4 zafer, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 14 puan kazanarak 8. sıradaki yerini koruyor. Cimbom, Rizespor'la oynadığı malın sonucunda 3 puan alarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

SÜPER LİG'DE GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray, ligdeki son 8 maçından galibiyetle ayrılarak dikkatleri üzerine çekti. Bu seriyi, Kayserispor'la aldığı beraberliğin ardından yakalayan sarı-kırmızılı ekip; Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, Ankaragücü, Antalyaspor ve son olarak Beşiktaş'ı mağlup ederek sürdürdü.

"Aslanlar", geçen sezon 32. haftadaki Beşiktaş mağlubiyetinden bu yana Süper Lig'de kaybetmedi. Bu başarılı grafiğin ardından, Cimbom'un Rize deplasmanında nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

MUSLERA CEZA SINIRINDA

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, bu sezon attığı gollerle takımına önemli katkıda bulunuyor. Icardi, 16 resmi maçta rakip fileleri tam 15 kez sarsmayı başardı. Süper Lig'de 10 gol atan Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımın deneyimli eldiveni Fernando Muslera, sarı kart sınırında. Eğer Uruguaylı kaleci yarınki maçta sarı kart görürse, 11. haftada oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

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