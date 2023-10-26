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GALATASARAY HABERİ - Thomas Tuchel'den çok konuşulacak itiraf! Okan Buruk'un yanına gitti ve...

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray sahasında Bayern Münih'i konuk etti. Alman ekibi, sarı-kırmızılıları 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. mücadele sonrası Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk arasında geçen diyalog ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 12:05
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GALATASARAY HABERİ - Thomas Tuchel'den çok konuşulacak itiraf! Okan Buruk'un yanına gitti ve...

Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'e 3-1 kaybetti ancak ortaya konan futbol herkesi mest etti.

GALATASARAY HABERİ - Thomas Tuchel'den çok konuşulacak itiraf! Okan Buruk'un yanına gitti ve...

Galatasaray'ın ortaya koyduğu futbol, 'Galiptir bu yolda mağlup' dedirtti.

GALATASARAY HABERİ - Thomas Tuchel'den çok konuşulacak itiraf! Okan Buruk'un yanına gitti ve...

Galatasaray özellikle ilk yarıda rakibini adeta sahadan sildi.

GALATASARAY HABERİ - Thomas Tuchel'den çok konuşulacak itiraf! Okan Buruk'un yanına gitti ve...

Bayern'in hocası Thomas Tuchel, kulübede çaresizdi.

GALATASARAY HABERİ - Thomas Tuchel'den çok konuşulacak itiraf! Okan Buruk'un yanına gitti ve...

Baskılı ve iştahlı oyunuyla dikkat çeken Galatasaray, Alman devini adeta sahasına hapsetti.

GALATASARAY HABERİ - Thomas Tuchel'den çok konuşulacak itiraf! Okan Buruk'un yanına gitti ve...

Cimbom, ilk yarıda tam 16 gol girişiminde bulundu.

GALATASARAY HABERİ - Thomas Tuchel'den çok konuşulacak itiraf! Okan Buruk'un yanına gitti ve...

Rakibine büyük üstünlük kuran Galatasaray, 65. dakikadan sonra oyundan düştü ve ardı ardına yediği gollerle maçı kaybetti.

GALATASARAY HABERİ - Thomas Tuchel'den çok konuşulacak itiraf! Okan Buruk'un yanına gitti ve...

"BİZE İYİ BİR FUTBOL DERSİ VERDİNİZ"

Takvim'in haberine göre; Tuchel'in maçın bitiş düdüğünden sonra Okan Buruk ile kısa süren bir görüşme yaptığı ve "Tebrikler... Bize iyi bir futbol dersi verdiniz. Bu gece ortaya koyduğunuz futboldan çok etkilendim" dediği öğrenildi.

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