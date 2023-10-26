GALATASARAY HABERİ - Thomas Tuchel'den çok konuşulacak itiraf! Okan Buruk'un yanına gitti ve...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park'ta Bayern Münih'i konuk etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park'ta Bayern Münih'i konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, rakibine 3-1 mağlup olarak gruptaki ilk yenilgisini aldı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri Kingsley Coman, Harry Kane ve Jamal Musiala kaydetti.
Galatasaray'ın Mauro Icardi ile penaltıdan bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.
Bayern Münih bu sonuçla puanını 9'a yükselterek liderliğini sürdürdü.
4 puanda kalan Galatasaray ise 2. sırada yer aldı.
Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'e 3-1 kaybetti ancak ortaya konan futbol herkesi mest etti.
Galatasaray'ın ortaya koyduğu futbol, 'Galiptir bu yolda mağlup' dedirtti.
Galatasaray özellikle ilk yarıda rakibini adeta sahadan sildi.
Bayern'in hocası Thomas Tuchel, kulübede çaresizdi.
Baskılı ve iştahlı oyunuyla dikkat çeken Galatasaray, Alman devini adeta sahasına hapsetti.
Cimbom, ilk yarıda tam 16 gol girişiminde bulundu.
Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden Bayern Münih'in şut girişiminin ise sadece 3'te kalması dikkat çekti.
Ayrıca Galatasaray, ilk yarıda 3 net pozisyon kaçırırken, 2.48 gol beklentisi ile oynayarak Bayern'e kabusu yaşattı.
Galatasaray, 2017 yılının Nisan ayından bu yana bir Şampiyonlar Ligi maçında Bayern Münih'e en fazla şut çeken ikinci takım oldu.
Rakibine büyük üstünlük kuran Galatasaray, 65. dakikadan sonra oyundan düştü ve ardı ardına yediği gollerle maçı kaybetti.
"BİZE İYİ BİR FUTBOL DERSİ VERDİNİZ"
Takvim'in haberine göre; Tuchel'in maçın bitiş düdüğünden sonra Okan Buruk ile kısa süren bir görüşme yaptığı ve "Tebrikler... Bize iyi bir futbol dersi verdiniz. Bu gece ortaya koyduğunuz futboldan çok etkilendim" dediği öğrenildi.