GALATASARAY HABERİ - Thomas Tuchel'den çok konuşulacak itiraf! Okan Buruk'un yanına gitti ve...

"BİZE İYİ BİR FUTBOL DERSİ VERDİNİZ"

Takvim'in haberine göre; Tuchel'in maçın bitiş düdüğünden sonra Okan Buruk ile kısa süren bir görüşme yaptığı ve "Tebrikler... Bize iyi bir futbol dersi verdiniz. Bu gece ortaya koyduğunuz futboldan çok etkilendim" dediği öğrenildi.