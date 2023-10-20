Haberler Galatasaray Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri

Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Ligde son 7 maçını kazanan Galatasaray, taraftarı önünde ezeli rakibini devrirerek serisini sürdürmek istiyor. Son olarak sahasında İstanbulspor'u mağlup eden Beşiktaş ise kritik mücadeleden zaferle ayrılarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Teknik direktörler Okan Buruk ve Burak Yılmaz, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 20:29
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Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri

Süper Lig'in 9. haftası dev bir maça sahne oluyor. Ligde çıktığı 8 maçın 7'sini kazanan Galatasaray, sahasında son haftalarda zor günler geçiren Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri

Sarı-kırmızılılarda hedef kazanarak galibiyet serisini 8'e çıkarmak. Konuk ekip ise Burak Yılmaz yönetiminde 2'de 2 yapmak istiyor.

Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri

354. RANDEVU

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 353 maçın 125'ini Galatasaray, 114'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Taraflar arasındaki 99 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 493 gole, siyah-beyazlılar 463 golle karşılık verdi.

Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri

LİGDE GALATASARAY ÜSTÜN

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 130 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 48, Beşiktaş ise 39 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 159, siyah-beyazlılar 139 gol kaydetti.

Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri

RAMS PARK'TAKİ MAÇLAR

Galatasaray, 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta rakibine kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor.

Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri

Seyrantepe'de Beşiktaş'ı 13 kez ağırlayan sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda attığı 21 gole karşılık, kalesindeki 9 gole engel olamadı.

Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 6 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, taraftarı önündeki bu müsabakalanda 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri

"Cimbom" rakibiyle sahasında yaptığı son 6 maçta 11 gol atıp, 3 gol yedi. Galatasaray, 3 mücadelede kalesini gole kapatırken, diğer 3 karşılaşmada rakibine 1'den fazla gol şansı vermedi.

Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri

SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan son 10 derbide galibiyet sayısında Beşiktaş'ın 5-4 üstünlüğü bulunuyor.

Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 5, Galatasaray ise 4 galibiyet aldı. Bir müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Siyah-beyazlıların attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 11 golle karşılık verdi.

Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri

11'LER BELİRLENDİ!

İki takımın maça şu 11'lerle çıkması bekleniyor;

Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri

GALATASARAY

MUSLERA

Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri

BOEY

Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri

SANCHEZ

Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri

ABDÜLKERİM

Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri

ANGELINO

Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri

TORREIRA

Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri

KEREM DEMİRBAY

Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri

KEREM AKTÜRKOĞLU

Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri

BARIŞ ALPER

Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri

ZAHA

Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri

ICARDI


Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri

BEŞİKTAŞ

MERT

Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri

ROSIER

Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri

NECİP

Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri

COLLEY

Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri

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Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri

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GEDSON

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