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GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi için milli takım çağrısı: Kapıyı aralıyor!

Süper Lig devlerinden Galatasaray son olarak, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Bu mücadeleye sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi damga vurdu. Yıldız isim şık bir vuruşla takımının 2. golünü kaydetmeyi başardı. Son olarak ise futbolcu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 23:28
GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi için milli takım çağrısı: Kapıyı aralıyor!

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi için milli takım çağrısı: Kapıyı aralıyor!

Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılırken karşılaşmaya Mauro Icardi damga vurdu.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi için milli takım çağrısı: Kapıyı aralıyor!

Arjantinli yıldız, şık bir gol vuruşuyla takımının 2. golünü atmayı başardı.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi için milli takım çağrısı: Kapıyı aralıyor!

Mauro Icardi gollerini atmaya devam ederken futbolcuyla ilgili yurt dışından flaş haberler gelmeye devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi için milli takım çağrısı: Kapıyı aralıyor!

Son olarak ise Arjantin basınından El Grafico, futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir yazıya yer verdi.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi için milli takım çağrısı: Kapıyı aralıyor!

Yer alan haberde, "Galatasaray ile Türkiye Süper Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen Mauro Icardi, Lionel Scaloni'li Arjantin Milli Takımı'nın kapısını zorluyor. Scaloni'nin Icardi'nin bu performansına nasıl karşılık vereceği merak konusu." ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi için milli takım çağrısı: Kapıyı aralıyor!

Futbolcunun milli takıma dönme olasılığı ile ilgili olarak yine yurt dışından Tntsports sitesi flaş bir yazıya yer verdi. Mauro Icardi ile ilgili olarak, "Icardi milli takım kapısını aralıyor. Scaloni için Lautaro, Alvarez, N. Gonzalez, Messi gibi oyuncular var. Ama Icardi 40 maçta 35 gol 10 asist yaptı. Şaşırtıcı gol oranına sahip. Inter'deki seviyesine dönüyor." ifadeleri yer aldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi için milli takım çağrısı: Kapıyı aralıyor!

Ayrıca yıldız ismin yakaladığı başarılı istikrar, Dünya futbolunda geniş yankı uyandırdı. İşte Icardi ile ilgili çıkan haberler...

Ole: "Icardi'nin koku alma duyusu çok açık. O bir avcı."

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi için milli takım çağrısı: Kapıyı aralıyor!

AS: "Old Trafford'dan sonra Antalya'da da yıldız oldu. Dişlerini keskin tuttu ve etkisini gösterdi. Scaloni'nin dikkatini çekiyor. Milli takım zor gözükse de bu seviyeyi hep koruyacak bir aday"

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi için milli takım çağrısı: Kapıyı aralıyor!

Lt10: "Icardi pes etmiyor. Yine bir maça damgasını vurdu. Galatasaray'ı zirveye taşıdı."

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi için milli takım çağrısı: Kapıyı aralıyor!

C5n: "Rosariolu'nun muhteşem golü. Bir de asist yaptı. 30 gole en hızlı ulaşan oyuncu olarak rekor kırdı. Muhteşem şeyler yapıyor"

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