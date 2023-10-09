GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi için milli takım çağrısı: Kapıyı aralıyor!

Süper Lig devlerinden Galatasaray son olarak, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Bu mücadeleye sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi damga vurdu. Yıldız isim şık bir vuruşla takımının 2. golünü kaydetmeyi başardı. Son olarak ise futbolcu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...
Arjantinli yıldız, şık bir gol vuruşuyla takımının 2. golünü atmayı başardı.
Mauro Icardi gollerini atmaya devam ederken futbolcuyla ilgili yurt dışından flaş haberler gelmeye devam ediyor.
Son olarak ise Arjantin basınından El Grafico, futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir yazıya yer verdi.
Yer alan haberde, "Galatasaray ile Türkiye Süper Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen Mauro Icardi, Lionel Scaloni'li Arjantin Milli Takımı'nın kapısını zorluyor. Scaloni'nin Icardi'nin bu performansına nasıl karşılık vereceği merak konusu." ifadelerine yer verildi.
Futbolcunun milli takıma dönme olasılığı ile ilgili olarak yine yurt dışından Tntsports sitesi flaş bir yazıya yer verdi. Mauro Icardi ile ilgili olarak, "Icardi milli takım kapısını aralıyor. Scaloni için Lautaro, Alvarez, N. Gonzalez, Messi gibi oyuncular var. Ama Icardi 40 maçta 35 gol 10 asist yaptı. Şaşırtıcı gol oranına sahip. Inter'deki seviyesine dönüyor." ifadeleri yer aldı.
Ayrıca yıldız ismin yakaladığı başarılı istikrar, Dünya futbolunda geniş yankı uyandırdı. İşte Icardi ile ilgili çıkan haberler...
Ole: "Icardi'nin koku alma duyusu çok açık. O bir avcı."
AS: "Old Trafford'dan sonra Antalya'da da yıldız oldu. Dişlerini keskin tuttu ve etkisini gösterdi. Scaloni'nin dikkatini çekiyor. Milli takım zor gözükse de bu seviyeyi hep koruyacak bir aday"
Lt10: "Icardi pes etmiyor. Yine bir maça damgasını vurdu. Galatasaray'ı zirveye taşıdı."
C5n: "Rosariolu'nun muhteşem golü. Bir de asist yaptı. 30 gole en hızlı ulaşan oyuncu olarak rekor kırdı. Muhteşem şeyler yapıyor"