Haberler Galatasaray ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL - Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında Manchester United'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, rakibini Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Galatasaray'ın Manchester United maçından galip ayrılmasıyla ülke puanımız yükselirken, UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe de gruplarındaki ikinci maçlarına çıkıyor. Siyah-beyazılar evinde İsviçre ekibi Lugano'yu konuk ederken, sarı-lacivertliler ise Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile deplasmanda karşılaşacak. İşte Galatasaray'ın galibiyetinin ardından UEFA ülke puanındaki son durum...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 12:11 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 12:11
ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş ise D Grubu'nda ilk maçında Club Brugge'a konuk oldu.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Siyah-beyazlılar, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak rakibiyle puanları paylaştı.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Kara Kartal, gruptaki ikinci maçında ise İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe ise gruptaki ilk maçında Nordsjaelland'ı ağırladı.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 mağlup ederek grup aşamasına galibiyetle başladı.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Miguel Crespo, Michy Batshuayi ve Serdar Aziz kaydetti.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum...

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

1 - İNGİLTERE: 90,803

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

2 - İSPANYA: 77,989

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

3 - İTALYA: 73,855

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

4 - ALMANYA: 71,624

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

5 - HOLLANDA: 55,900

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

6 - FRANSA: 54,164

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

7- PORTEKİZ: 49,316

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM -🚀 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

8- BELÇİKA: 39,200

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