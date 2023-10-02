Galatasaray'da imzalar peş peşe! 3 yıldız birden...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, ocak ayında dev bir operasyona imza atacak.
Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, devre arasında önemli bir harekat yürütücek.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, ocak ayında dev bir operasyona imza atacak.
Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, devre arasında önemli bir harekat yürütücek.
Sarı-kırmızılılar bu süreçte 17 galibiyet alırken, 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.
6 MAÇTIR KAZANIYOR
İlk hafta Kayserispor'a takılan Cimbom, Süper Lig'de çıktığı son 6 maçtan galibiyetle ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Yeni transfer Wilfried Zaha ilk golünü kaydederken, maç sonu galibiyet üçlüsünü ise Davinson Sanchez çektirdi.
Teknik direktör Okan Buruk maç sonu yaptığı açıklamada, "Bir sonraki maç daha sert bir maç olacak. Manchester bugün kaybetti. Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig arasında büyük fark oluyor. Ritim, devamlılık gibi. Şampiyonlar Ligi sonrasında çok fazla yorgunluk oluyor. En büyük fark da tempo.
Manchester maçıyla ilgili planı yapacağız. Nasıl başlayıp, devam edeceğiz bakacağız. Galatasaray her maçı kazanmak için oynar. Kazanmaktan başka düşüncesi olmaz." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılılar 3 Ekim Salı günü saat 22.00'de Manchester United ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek.
G.Saray bu maçtan puan veya puanlar çıkarması halinde gruptan çıkabileceğine inanıyor.
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3 İMZA BİRDEN!
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İLK 11'İN VAZGEÇİLMEZİ KEREM!
2020 yılında 3. Lig'den transfer edilen ve büyük bir ivme yakalayarak her sezona damga vuran Kerem Aktürkoğlu'yla masaya oturulacak.
24 yaşındaki oyuncunun maaşında ciddi bir artış yapılacak ve mukavelesi iyileştirilecek.
Cimbom'daki istikrarıyla adından söz ettiren milli yıldızın, özellikle Mauro Icardi'yle uyumu dikkat çekiyor.
Kerem Aktürkoğlu'nun son 2 yıldaki skora katkıları ise şu şekilde:
2021-22: 52 maç 13 gol, 13 asist
2022-23: 38 maç 10 gol, 14 asist
Bu sezon: 14 maç 4 gol, 7 asist (Sezon devam ediyor)
2026'ya kadar sözleşmesi bulunan yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro...
2. İMZA SACHA BOEY!
2021 yazında Rennes'den transfer edilen Sacha Boey, yükselen grafiğiyle Avrupa devlerini peşine taktı.
Hücuma olan katkısı, savunmadaki olumlu hamleleri ve fiziksel gücüyle öne çıkan Boey, takımın en az kazanan isimleri arasında yer alıyor.
Yönetim Fransız ismin maaşına zam yaparak sözleşmesini uzatmak ve elini güçlendirmek istiyor.
2025'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro...
NELSSON'DA SONA DOĞRU!
2021 yazında takıma katılan ve defansın vazgeçilmez ismi olan Victor Nelsson'un maaşı artırılmak isteniyor.
Danimarkalı stoperin ilk sezon Marcao'yla, geçen sezon Abdülkerim Bardakcı'yla uyumu dikkat çekti.
24 yaşındaki yıldız hava toplarındaki hakimiyeti ve pozisyon bilgisiyle öne çıkıyor.
7 milyon Euro'ya alınan yıldızın serbest kalma bedeli ise 25 milyon Euro...
2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 19 milyon Euro...
Yönetim, 3 futbolcunun sözleşmelerini iyileştirerek kafa karışıklıklarının önüne geçmek ve ileriki süreçlerde transfer görüşmelerinde elini güçlendirmek istiyor.