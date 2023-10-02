Galatasaray'da imzalar peş peşe! 3 yıldız birden...

Teknik direktör Okan Buruk maç sonu yaptığı açıklamada, "Bir sonraki maç daha sert bir maç olacak. Manchester bugün kaybetti. Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig arasında büyük fark oluyor. Ritim, devamlılık gibi. Şampiyonlar Ligi sonrasında çok fazla yorgunluk oluyor. En büyük fark da tempo.