Haberler Galatasaray Galatasaray'da imzalar peş peşe! 3 yıldız birden...

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 3 yıldız birden...

Son dakika spor haberi: Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkat çeken Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefinde. Süper Lig'de ilk 7 haftada 19 puan toplayan Cimbom, Devler sahnesindeki ilk maçında ise Kopenhag ile berabere kaldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde müthiş bir yenilmezlik serisine imza atan Cimbom, ocak ayı için planlarını yapmaya başladı. Dev operasyon için düğmeye basan yönetim, 3 yıldıza birden imza attıracak. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 16:38
Galatasaray'da imzalar peş peşe! 3 yıldız birden...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, ocak ayında dev bir operasyona imza atacak.

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 3 yıldız birden...

Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, devre arasında önemli bir harekat yürütücek.

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 3 yıldız birden...

Son olarak geçen yıl deplasmanda Beşiktaş'a mağlup olan G.Saray, daha sonrasında çıktığı 20 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 3 yıldız birden...

Sarı-kırmızılılar bu süreçte 17 galibiyet alırken, 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 3 yıldız birden...

6 MAÇTIR KAZANIYOR

İlk hafta Kayserispor'a takılan Cimbom, Süper Lig'de çıktığı son 6 maçtan galibiyetle ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 3 yıldız birden...

Yeni transfer Wilfried Zaha ilk golünü kaydederken, maç sonu galibiyet üçlüsünü ise Davinson Sanchez çektirdi.

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 3 yıldız birden...

Teknik direktör Okan Buruk maç sonu yaptığı açıklamada, "Bir sonraki maç daha sert bir maç olacak. Manchester bugün kaybetti. Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig arasında büyük fark oluyor. Ritim, devamlılık gibi. Şampiyonlar Ligi sonrasında çok fazla yorgunluk oluyor. En büyük fark da tempo.

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 3 yıldız birden...

Manchester maçıyla ilgili planı yapacağız. Nasıl başlayıp, devam edeceğiz bakacağız. Galatasaray her maçı kazanmak için oynar. Kazanmaktan başka düşüncesi olmaz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 3 yıldız birden...

Sarı-kırmızılılar 3 Ekim Salı günü saat 22.00'de Manchester United ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 3 yıldız birden...

G.Saray bu maçtan puan veya puanlar çıkarması halinde gruptan çıkabileceğine inanıyor.

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 3 yıldız birden...

Aslan'da son gelişmeler bu yöndeyken, flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 3 yıldız birden...

3 İMZA BİRDEN!

2023-2024 sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi sona ererken, sarı-kırmızılılarda rota iç transfere çevrildi. İşte detaylar...

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 3 yıldız birden...

İLK 11'İN VAZGEÇİLMEZİ KEREM!

2020 yılında 3. Lig'den transfer edilen ve büyük bir ivme yakalayarak her sezona damga vuran Kerem Aktürkoğlu'yla masaya oturulacak.

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 3 yıldız birden...

24 yaşındaki oyuncunun maaşında ciddi bir artış yapılacak ve mukavelesi iyileştirilecek.

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 3 yıldız birden...

Cimbom'daki istikrarıyla adından söz ettiren milli yıldızın, özellikle Mauro Icardi'yle uyumu dikkat çekiyor.

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 3 yıldız birden...

Kerem Aktürkoğlu'nun son 2 yıldaki skora katkıları ise şu şekilde:

2021-22: 52 maç 13 gol, 13 asist
2022-23: 38 maç 10 gol, 14 asist
Bu sezon: 14 maç 4 gol, 7 asist (Sezon devam ediyor)

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 3 yıldız birden...

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro...

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 3 yıldız birden...

2. İMZA SACHA BOEY!

2021 yazında Rennes'den transfer edilen Sacha Boey, yükselen grafiğiyle Avrupa devlerini peşine taktı.

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 3 yıldız birden...

Hücuma olan katkısı, savunmadaki olumlu hamleleri ve fiziksel gücüyle öne çıkan Boey, takımın en az kazanan isimleri arasında yer alıyor.

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 3 yıldız birden...

Yönetim Fransız ismin maaşına zam yaparak sözleşmesini uzatmak ve elini güçlendirmek istiyor.

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 3 yıldız birden...

2025'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro...

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 3 yıldız birden...

NELSSON'DA SONA DOĞRU!

2021 yazında takıma katılan ve defansın vazgeçilmez ismi olan Victor Nelsson'un maaşı artırılmak isteniyor.

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 3 yıldız birden...

Danimarkalı stoperin ilk sezon Marcao'yla, geçen sezon Abdülkerim Bardakcı'yla uyumu dikkat çekti.

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 3 yıldız birden...

24 yaşındaki yıldız hava toplarındaki hakimiyeti ve pozisyon bilgisiyle öne çıkıyor.

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 3 yıldız birden...

7 milyon Euro'ya alınan yıldızın serbest kalma bedeli ise 25 milyon Euro...

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 3 yıldız birden...

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 19 milyon Euro...

Galatasaray'da imzalar peş peşe! 3 yıldız birden...

Yönetim, 3 futbolcunun sözleşmelerini iyileştirerek kafa karışıklıklarının önüne geçmek ve ileriki süreçlerde transfer görüşmelerinde elini güçlendirmek istiyor.

DİĞER
Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
CHP'de koltuk kavgası bitmiyor! Bu kez "genel sekreterlik" için birbirlerine girdiler... Engin Özkoç, Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu...
İşte Buruk'un Devler Ligi planı!
Arda için şok iddia! Ocak ayında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray, İngiltere'ye gitti
İşte Buruk'un Devler Ligi planı!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 3 EKİM 2023
EKİM AYI SÖZLERİ 2023 | 🍂SONBAHAR Ekim ayı resimli mesajları Facebook, WhatsApp, Instagram
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Ziraat Türkiye Kupası maç programı! İşte Ziraat Türkiye Kupası maç programı! 17:06
Crespo'nun sözleşmesi uzatıldı! Crespo'nun sözleşmesi uzatıldı! 16:52
Galatasaray, İngiltere'ye gitti Galatasaray, İngiltere'ye gitti 16:43
İmzalar peş peşe! 3 yıldız birden... İmzalar peş peşe! 3 yıldız birden... 16:37
Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman? Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman? 16:32
G.Saray'ın İngiltere kafilesi belli oldu! G.Saray'ın İngiltere kafilesi belli oldu! 16:24
Daha Eski
Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı ne zaman? Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı ne zaman? 16:21
Türkiye ABD maçı ne zaman? Türkiye ABD maçı ne zaman? 16:11
Kopenhag - Bayern Münih maçı ne zaman? Kopenhag - Bayern Münih maçı ne zaman? 15:58
Lautaro Martinez'den kariyer sezonu başlangıcı! Lautaro Martinez'den kariyer sezonu başlangıcı! 15:39
Arda için şok iddia! Ocak ayında... Arda için şok iddia! Ocak ayında... 15:31
7 haftada 6 teknik direktör veda etti! 7 haftada 6 teknik direktör veda etti! 15:30