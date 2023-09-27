Müthiş seri

Galatasaray fırtına gibi esmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u ilk yarıda bulduğu golle 1-0 yendi. Galibiyet golü 42. dakikada Mauro İcardi'den geldi. Arjantinli yıldızın penaltı atışından yararlanamadığı maçta Mertens ve Kerem Demirbay'ın şutları direkten döndü, Abdülkerim ofsayda takıldı. Galatasaray, bu galibiyetle ligde 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puana ulaştı.

BEŞİKTAŞ SON OLDU

Süper Lig'de üst üste 5 maçından galibiyetle ayrılan ve 16 puana ulaşan Okan Buruk'un öğrencileri, maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider durumda yer aldı. Galatasaray'ın ayrıca yenilmezlik serisi de 19'a çıktı. Geçtiğimiz sezon oynanan Beşiktaş yenilgisinin ardından Süper Lig'de 11, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 1 olmak üzere oynadığı 19 maçta 16 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

A.GÜCÜ SIRADA

Galatasaray'ın maç maratonu artarak devam ediyor. Son 6 günde Kopenhag, Başakşehir ve İstanbul maçlarına çıkan Cimbom, cumartesi günü Ankaragücü'nü konuk edecek. 3 Ekim'de de Manchester maçı için İngiltere'ye gidecek. Galatasaray, 25 Temmuz'dan bu yana 13 maça çıktı.

32. KEZ KAZANDI

İstanbulspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 47. kez karşılaştı. Rakibini mağlup eden sarı- kırmızılı ekip 32. galibiyetine imza attı. Sarı- siyahlıların ise 5 kez kazanmıştı. 10 mücadele ise berabere sona erdi. İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan müsabakaları Galatasaray, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla kazanmıştı.

DIŞARIDA 10 PUAN

Galatasaray, İstanbulspor karşısında Süper Lig'deki 4. Deplasman maçına çıktı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Aslan 6 gol atarken, kalesinde ise 1 gol gördü. Aslan, Gaziantep FK'yı 3-0, Başakşehir'i de 2-1 mağlup ederken, Kayserispor ile de golsüz berabere kaldı.

DIREKLERI DÖVDÜ

Galatasaray direklere takılmaya devam ediyor. Aslan, geçtiğimiz sezondan bu yana ligde şutları en çok direkten dönen takım durumunda... İstanbul karşısında da ilk yarı Mertens, ikinci yarıda ise Kerem Demirbay'ın şutları direkte patladı. Galatasaray'ın bu süre zarfında toplamda 23 şutu direkte patladı.

KADRODA 5 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray, Başakşehir maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı. Sanchez, Ziyech ve Kazımcan kadroda yer almazken, Oliveira ile Barış Alper da yedeğe çekildi. Bu futbolcuların yerine Kaan, Angelino, K. Demirbay, Mertens ve K. Aktürkoğlu oynadı.

HAKİM ZİYECH KADRO DIŞI

İstanbulspor karşısında Hakim Ziyech'in kadroda yer almaması şaşkınlık yarattı. Okan Buruk, Faslı yıldızı dinlendirmek için kadroya almadığını açıkladı. Buruk, "Hakim'in çok önemli bir şeyi yok ama dinlendirmek istedik" diye konuştu.