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Artık o eski ManU değil

Premier Lig’de son şampiyonluğunu 11 yıl önce yaşayan Şeytanlar, yine de önemli isimlere sahip...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 06:50
Artık o eski ManU değil

863 milyor euro'luk kadro değeriyle öne çıkan Manchester United daha önce 2 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Kırmızı Şeytanlar, 11 yıldır Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşamasa da hala Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri durumunda. Manchester kadrosunda Bruno Fernandes, Rashford, Mount gibi yıldızlar bulunuyor.

HOCASI: TEN HAG

ManU Teknik Direktörü Erik ten Hag, hocalık kariyerinde 7 kupa kazandı. Ajax'la 3 kez Hollanda şampiyonu olan çalıştırıcı, 2 defa da Hollanda Kupa şampiyonluğu, 1 kez de Hollanda Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Manchester ile de İngiltere Lig Kupası alma başarısı gösterdi.

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