Artık o eski ManU değil

863 milyor euro'luk kadro değeriyle öne çıkan Manchester United daha önce 2 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Kırmızı Şeytanlar, 11 yıldır Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşamasa da hala Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri durumunda. Manchester kadrosunda Bruno Fernandes, Rashford, Mount gibi yıldızlar bulunuyor.
HOCASI: TEN HAG
ManU Teknik Direktörü Erik ten Hag, hocalık kariyerinde 7 kupa kazandı. Ajax'la 3 kez Hollanda şampiyonu olan çalıştırıcı, 2 defa da Hollanda Kupa şampiyonluğu, 1 kez de Hollanda Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Manchester ile de İngiltere Lig Kupası alma başarısı gösterdi.