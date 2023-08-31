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Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Bakambu taraftarı üzdü

Son dakika Galatasaray haberleri... Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalma başarısı gösteren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon başında sarı-kırmızılı takıma katılan Kongolu golcü Cedric Bakambu ise sergilediği performansla, taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 15:42
Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Bakambu taraftarı üzdü

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray yeni sezon öncesi alternatifli bir kadro kurma parolasıyla yola çıkmıştı.

Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Bakambu taraftarı üzdü

Sarı-kırmızılı kulüp bu doğrultuda forvet pozisyonunda Mauro Icardi'ye alternatif olarak Cedric Bakambu'yu transfer etmişti.

Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Bakambu taraftarı üzdü

Akşam'da yer alan habere göre Demokratik Kongolu oyuncu performansı ile istenen etkiyi yaratamadı ve taraftarların tepkisini çekmeye başladı.

Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Bakambu taraftarı üzdü

Sezon başında Cedric Bakambu'yu kadrosuna katan Galatasaray bu transferden dolayı büyük pişmanlık yaşıyor.

Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Bakambu taraftarı üzdü

Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Molde karşısında 80. dakikada oyuna dahil olan oyuncu performansı ile Galatasaray taraftarına saç, baş yoldurttu.

Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Bakambu taraftarı üzdü

İNANILMAZ BİR GOL KAÇIRDI

Molde maçının 87. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın ortaladığı topta altı pas üzerinde rahat bir pozisyonda bulunmasına rağmen topu ıskalayan Bakambu taraftarın tepkisini çekti.

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