Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı! Bakambu taraftarı üzdü

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray yeni sezon öncesi alternatifli bir kadro kurma parolasıyla yola çıkmıştı.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray yeni sezon öncesi alternatifli bir kadro kurma parolasıyla yola çıkmıştı.
Sarı-kırmızılı kulüp bu doğrultuda forvet pozisyonunda Mauro Icardi'ye alternatif olarak Cedric Bakambu'yu transfer etmişti.
Akşam'da yer alan habere göre Demokratik Kongolu oyuncu performansı ile istenen etkiyi yaratamadı ve taraftarların tepkisini çekmeye başladı.
Sezon başında Cedric Bakambu'yu kadrosuna katan Galatasaray bu transferden dolayı büyük pişmanlık yaşıyor.
Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Molde karşısında 80. dakikada oyuna dahil olan oyuncu performansı ile Galatasaray taraftarına saç, baş yoldurttu.
İNANILMAZ BİR GOL KAÇIRDI
Molde maçının 87. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın ortaladığı topta altı pas üzerinde rahat bir pozisyonda bulunmasına rağmen topu ıskalayan Bakambu taraftarın tepkisini çekti.
Demokratik Kongolu oyuncu, Galatasaray forması ile bu sezon 6 maçta 204 dakika süre bulabildi.
Bakambu bu maçlarda skora herhangi bir şekilde etki edemedi.