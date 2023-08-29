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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Ramos müjdesi! Uçağı bile hazır

Avrupa kupalarında başarılı olmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosuna önemli yıldızları dahil eden sarı kırmızılıların son bombası Sergio Ramos... Sarı kırmızılılar uzun süredir peşinde olduğu İspanyol stoperin transferinde mutlu sona çok yakın. Yıldız oyuncunun numarası ve alacağı ücret belli oldu. İşte detaylar... | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Ramos müjdesi! Uçağı bile hazır

Lig ve Avrupa'daki mücadelesini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Ramos müjdesi! Uçağı bile hazır

Bu sezon yaptığı takviyelerle gündem olan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Ramos müjdesi! Uçağı bile hazır

Yeni sezonun kadrosunu önemli ölçüde oluşturan Cimbom'da gözler stoper ve orta saha transferine çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Ramos müjdesi! Uçağı bile hazır

Dünyanın en iyi stoperi olarak gösterilen Ramos'a tarihi karşılama töreni yapılacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Ramos müjdesi! Uçağı bile hazır

Ramos'un ücretinin bir bölümünü kulüp, önemli bir kısmını ise sponsorlar karşılayacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Ramos müjdesi! Uçağı bile hazır

İspanyol süper starı ve ailesini İstanbul'a getirmek için Madrid'e özel jet gönderilecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Ramos müjdesi! Uçağı bile hazır

Yıldız futbolcu, Real Madrid ve PSG'deki gibi Galatasaray'da da 4 numaralı formayı giyecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Ramos müjdesi! Uçağı bile hazır

'İLK TERCİHİ GALATASARAY'

Sergio Ramos'la ilgili gelişmeleri yakından takip eden Sky Sports muhabiri Rudy Galetti, "Galatasaray ile Ramos arasındaki görüşmeler iyi ilerliyor. Futbolcunun ilk tercihi Galatasaray" dedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Ramos müjdesi! Uçağı bile hazır

AL ITTIHAD'I REDDETTİ

Ramos'la Galatasaray dışında Suudi Arabistan'ın Al İttihad kulübü de ilgileniyor.

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