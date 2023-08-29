TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Sergio Ramos müjdesi! Uçağı bile hazır

Lig ve Avrupa'daki mücadelesini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Lig ve Avrupa'daki mücadelesini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Bu sezon yaptığı takviyelerle gündem olan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları sürüyor.
Stoper takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'ın gündemindeki bir numaralı isimse Sergio Ramos...
Sergio Ramos, Cimbom'un bonuslarla birlikte 8 milyon euro'luk teklifine sıcak baktı.
Galatasaray, Molde'yi eleyip gruplara kaldığında transfer için resmi işlemlere başlanacak.
Dünyanın en iyi stoperi olarak gösterilen Ramos'a tarihi karşılama töreni yapılacak.
Ramos'un ücretinin bir bölümünü kulüp, önemli bir kısmını ise sponsorlar karşılayacak.
Yıldız futbolcu, Real Madrid ve PSG'deki gibi Galatasaray'da da 4 numaralı formayı giyecek.
'İLK TERCİHİ GALATASARAY'
Sergio Ramos'la ilgili gelişmeleri yakından takip eden Sky Sports muhabiri Rudy Galetti, "Galatasaray ile Ramos arasındaki görüşmeler iyi ilerliyor. Futbolcunun ilk tercihi Galatasaray" dedi.
AL ITTIHAD'I REDDETTİ
Ramos'la Galatasaray dışında Suudi Arabistan'ın Al İttihad kulübü de ilgileniyor.
Ancak 37 yaşındaki futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediği için Al İttihad'ı geri çevirdi.