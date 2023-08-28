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Galatasaray Molde maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde karşılaşacağı Molde maçının hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 22:59
Galatasaray Molde maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş mücadelesinde karşılaşacağı Molde maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma ve koordinasyon koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıya devam etti. Basına kapalı bölümde ise oyuncular taktik çalışması yaparak idmanı sonlandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, rövanş maçında yarın saat 22.00'de sahasında Molde'yi ağırlayacak.

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