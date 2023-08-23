Molde 2-3 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Norveç ekibi Molde ile kozlarını paylaştı.

Sarı-kırmızılılar rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

Mücadelede gol perdesini 8. dakikada Molde'den Ellingsen açtı.

25. dakikada ise Galatasaray'dan Sergio Oliveira skoru 1-1'e getirdi.

29. dakikada ise bu kez Mauro Icardi sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.

Bu gollerle ilk yarı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın 2. yarısında ise Molde'den Haugen skoru 2-2 yapan golü atan isim oldu.

Maçın 90+4. dakikasında Icardi'nin asistinde Midtsjö takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Galataray, Molde ile 29 Ağustos Salı günü rövanş maçında sahasında karşı karşıya gelecek.