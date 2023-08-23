Haberler Galatasaray Molde 2-3 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Molde 2-3 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 23:50 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 00:01
Molde 2-3 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Norveç ekibi Molde ile kozlarını paylaştı.

Sarı-kırmızılılar rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

Mücadelede gol perdesini 8. dakikada Molde'den Ellingsen açtı.

25. dakikada ise Galatasaray'dan Sergio Oliveira skoru 1-1'e getirdi.

29. dakikada ise bu kez Mauro Icardi sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.

Bu gollerle ilk yarı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın 2. yarısında ise Molde'den Haugen skoru 2-2 yapan golü atan isim oldu.

Maçın 90+4. dakikasında Icardi'nin asistinde Midtsjö takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Galataray, Molde ile 29 Ağustos Salı günü rövanş maçında sahasında karşı karşıya gelecek.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş turnayı gözünden vurdu! Dünya yıldızı Süper Lig'e geliyor...
Wagner kurucusu Prigojin’in uçağı düştü mü düşürüldü mü? Cansız bedeni bulundu... 'İntikam' iddiaları güçlendi
Galatasaray atağa kalktı!
G.Saray'ın golüne VAR engeli! İşte o pozisyon
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray kazandı ülke puanı uçtu!
G.Saray'ın penaltı itirazına hakemden ret! İşte o pozisyon
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (23 Ağustos)
VAHŞETİN ÇAĞRISI FİLMİ KONUSU NE?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (23 Ağustos)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın penaltı itirazına hakemden ret! İşte o pozisyon G.Saray'ın penaltı itirazına hakemden ret! İşte o pozisyon 23:12
G.Saray'ın golüne VAR engeli! İşte o pozisyon G.Saray'ın golüne VAR engeli! İşte o pozisyon 22:49
Fırtına Ç. Rizespor maçına hazırlanıyor! Fırtına Ç. Rizespor maçına hazırlanıyor! 22:35
Manchester City Bernardo Silva ile sözleşme uzattı Manchester City Bernardo Silva ile sözleşme uzattı 22:24
Kocadağ MHK'nın Beşiktaş'a cevabını açıkladı! Kocadağ MHK'nın Beşiktaş'a cevabını açıkladı! 21:27
F.Bahçe Twente maçına hazır! F.Bahçe Twente maçına hazır! 19:40
Daha Eski
Şenol Güneş'ten flaş transfer açıklaması! Şenol Güneş'ten flaş transfer açıklaması! 19:36
Kasımpaşa'dan orta saha takviyesi! Kasımpaşa'dan orta saha takviyesi! 18:51
Molde - G.Saray | CANLI Molde - G.Saray | CANLI 18:30
Molde - G.Saray | İlk 11'ler belli oldu! Molde - G.Saray | İlk 11'ler belli oldu! 18:21
F.Bahçe 2 genç oyuncusunu kiraladı! F.Bahçe 2 genç oyuncusunu kiraladı! 18:19
Beşiktaş genç oyuncunun transferini açıkladı! Beşiktaş genç oyuncunun transferini açıkladı! 18:00