Tete çıkmazı

Shakhtar Donetsk, Galatasaray'ın bonservis ödemeden kadrosuna kattığı 'Tete' transferinin iptali için FIFA'ya şikayette bulundu. Ukrayna'dan Terrikon sitesinin haberine göre; Shakhtar Donetsk, bu transferin iptali için FIFA'ya başvurdu. Tete, savaşın patlak verdiği Ukrayna'da yabancı futbolcuların sözleşmelerini tek taraflı olarak askıya alıp başka kulüplerine gideceğine dair bilinen FIFA kuralına dayanarak Galatasaray'a transfer oldu.

UKRAYNA'YA DÖNDÜ!

Shakhtar Donetsk ise Tete'nin savaş sırasında Ukrayna'ya döndüğünü ve bu hakkın artık kendisi için geçerli olmadığı konusunda ısrarcı olarak transferin iptali için başvuru yaptı. Haberin detayında Shakhtar'ın hem Tete hem de Galatasaray'a yaptırım uygulanmasının talep edildiği belirtildi. Brezilyalı yıldız, hukuksal incelemeler yapıldıktan sonra sarı-kırmızılı ekip ile 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Şimdi gözler yeniden Galatasaray yönetimine çevrildi.

SOLOMON ÖRNEĞİ

Ukrayna'dan Korrespondent gazetesi ise Tete'nin Shakhtar'dan ayrılmasının normal olduğunu yazdı. Haberde, "Oyuncunun Shakhtar ile yıl sonuna kadar sözleşmesi vardı. Ancak Tete, FIFA'dan aldığı izni bir kez daha kullandı. Benzer şekilde Manor Solomon da Tottenham'a gitmişti" denildi.

GALATASARAY RAHAT

Tete'nin 31 Aralık'a kadar Shakhtar ile sözleşmesi bulunuyordu. Ukrayna'daki savaş nedeniyle FIFA'nın tanıdığı tek taraflı fesih hakkını kullanarak anlaşmasını feshetti ve sarı-kırmızılı ekibe imza attı. UEFA nezdinde gerekli araştırmaları yapan Galatasaray yönetiminin ceza beklemediği belirtildi.