G.Saray'a tebrik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile 'Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'ne katıldı. Erdoğan, asrın felaketi olan depremlerin üzerinden 6 aydan fazla süre geçtiğini hatırlatarak, "İlk 1 sene içinde 319 bin konutu inşa edip, hak sahiplerine teslim etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

HAYIR YARIŞI

Erdoğan, Kahramanmaraş'ta, 600 konteynerden oluşan yaşam alanı oluşturan ve kalıcı konut yapmak için kolları sıvayan Galatasaray'ı da kutlayarak, "Galatasaray'ı deprem bölgesindeki 250 konutluk ilk adım için tebrik ediyorum. Diğerlerini de; Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... Onları da bekleyeceğiz. Bakalım onlar kaç konutla bu yarışta yer alacaklar? Hayırda yarış bu" ifadesini kullandı.

Depremden sonra yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem bölgesinde toplam 680 bin konutun ve 170 bin ahır, depo, iş yeri gibi bağımsız bölümün inşa edilmesi gerekiyor. Bu ağır tablo karşısında asla ümitsizliğe kapılmadık. Bir taraftan enkaz kaldırma çalışmalarını yürütürken; diğer taraftan evleri, iş yerleri yıkılan insanlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için hemen kolları sıvadık" dedi.