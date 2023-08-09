UEFA Başkanı tribünde izledi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda yaptığı ilk maçta tribünde futbol dünyasından önemli isimler yer aldı. Karşılaşmayı Ljubljana doğumlu olan UEFA'nın Sloven Başkanı Aleksander Ceferin de tribünden takip etti. Ceferin, büyük bir dikkatle maçı takip etti.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda yaptığı ilk maçta tribünde futbol dünyasından önemli isimler yer aldı. Karşılaşmayı Ljubljana doğumlu olan UEFA'nın Sloven Başkanı Aleksander Ceferin de tribünden takip etti. Ceferin, büyük bir dikkatle maçı takip etti.