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GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo Olimpija Ljubljana maçında oynayacak mı?

Son dakika Galatasaray haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo'nun son durumu netleşti. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 10:43
GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo Olimpija Ljubljana maçında oynayacak mı?

Zalgiris rövanşında kasığındaki ağrılar nedeniyle oynamayan Nicolo Zaniolo'nun son durumu belli oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo Olimpija Ljubljana maçında oynayacak mı?

Sabah'ta yer alan habere göre İtalyan yıldız, salı günkü Olimpija Ljubljana karşılaşmasına yetişecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo Olimpija Ljubljana maçında oynayacak mı?

Takımla çalışmalara başlayan Lucas Torreira da kadroda olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo Olimpija Ljubljana maçında oynayacak mı?

Bu arada Galatasaray, UEFA listesinde Batuhan Şen, Emre Kılınç ve Yusuf Demir'in yerlerine Günay Güvenç, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi'yi ekledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo Olimpija Ljubljana maçında oynayacak mı?

Morutan listeye alınmazken TFF'de lisansı dün çıktığı için kadroya yazılamayan Kerem Demirbay ise ilk Olimpija mücadelesinden 1 gün önce listeye eklenecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo Olimpija Ljubljana maçında oynayacak mı?

Öte yandan maçı İsveçli hakem Andreas Ekberg'in yöneteceği açıklandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo Olimpija Ljubljana maçında oynayacak mı?

NICOLO ZANIOLO KİMDİR?

2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo Olimpija Ljubljana maçında oynayacak mı?

Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo Olimpija Ljubljana maçında oynayacak mı?

Sırasıyla Fiorentina, Entella, Inter ve Roma'da forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo Olimpija Ljubljana maçında oynayacak mı?

Orta sahada 10 numara pozisyonunda forma giyen Zaniolo, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo Olimpija Ljubljana maçında oynayacak mı?

24 yaşındaki genç futbolcu, 1.90 cm boyunda...

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo Olimpija Ljubljana maçında oynayacak mı?

Yıldız ismin güncel piyasa değeri 27 milyon euro...

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