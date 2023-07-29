GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin yeni forma numarası belli oldu!

Galatasaray'da Mauro Icardi heyecanı yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve kazanılan lig şampiyonluğunda başrol oynayan Arjantinli golcünün bonservisini PSG'den aldı.

Icardi gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncu Atatürk Havalimanı'nda taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Öte yandan Icardi'nin yeni sezonda giyeceği forma numarası da belli oldu. Geçtiğimiz sezon 99 numaralı formayı giyen Icardi'nin yeni sezondaki forma numarası 9 oldu.

30 yaşındaki golcü, yeni formasıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

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