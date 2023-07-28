GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Maliyeti belli oldu! İşte Mauro Icardi'nin alacağı ücret

Transferde son dönemin en hareketli takımlarından biri olan Galatasaray'da imzalar art arda gelmeye devam ediyor.
Transferde son dönemin en hareketli takımlarından biri olan Galatasaray'da imzalar art arda gelmeye devam ediyor.
Kaan Ayhan'ın bonservisinin alınmasından sonra Angelino Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Zaha'yı kadrosuna katarak tam anlamıyla gövde gösterisi yaptı.
Geçtiğimiz sezon kadrosunda kiralık olarak forma giyen golcüsü Mauro Icardi transferinde de mutlu sona ulaşan Galatasaray'dan flaş bir karar geldi.
Sarı-kırmızılı ekip sosyal medyadan da duyurarak Pazar günü Rams Park'ta bu sezon transfer edilen isimlere imza töreni düzenleneceğini, ardından da statta antrenman yapılacağını açıkladı.
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yıldızların, şanlı Galatasaray formasıyla taraftarımızın önünde ışıldayacağı imza töreninin ardından Futbol A Takımımızın antrenmanında hep birlikte olacağız!" ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'la 3 yıllığına anlaşmaya varan Mauro Icardi'nin sözleşme detayları belli oldu.
3 YILLIK MALİYETİ 26 MİLYON EURO
Milliyet'in haberine göre; Arjantinli yıldızın 3 yıl için kulübe maliyeti 26 milyon Euro.
Paris Saint-Germain'e bonservis bedeli olarak 10 milyon Euro ödenecek.
Tecrübeli golcünün yıllık ücreti ise 5.3 milyon Euro.
Sponsorlar Mauro Icardi transferi için de devrede.
Ekstra ödemeler (3-3.5 milyon euro) sponsorlar tarafından karşılanacak.