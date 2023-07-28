Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Maliyeti belli oldu! İşte Mauro Icardi'nin alacağı ücret

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Maliyeti belli oldu! İşte Mauro Icardi'nin alacağı ücret

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray geçtiğimiz sezon PSG'den kiraladığı ve kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Mauro Icardi'nin bonservisini aldı. Sarı-kırmızılıların 3 yıllık sözleşme imzalayacağı Arjantinli golcünün alacağı maaş belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 18:02
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Maliyeti belli oldu! İşte Mauro Icardi'nin alacağı ücret

Transferde son dönemin en hareketli takımlarından biri olan Galatasaray'da imzalar art arda gelmeye devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Maliyeti belli oldu! İşte Mauro Icardi'nin alacağı ücret

Kaan Ayhan'ın bonservisinin alınmasından sonra Angelino Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Zaha'yı kadrosuna katarak tam anlamıyla gövde gösterisi yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Maliyeti belli oldu! İşte Mauro Icardi'nin alacağı ücret

Geçtiğimiz sezon kadrosunda kiralık olarak forma giyen golcüsü Mauro Icardi transferinde de mutlu sona ulaşan Galatasaray'dan flaş bir karar geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Maliyeti belli oldu! İşte Mauro Icardi'nin alacağı ücret

Sarı-kırmızılı ekip sosyal medyadan da duyurarak Pazar günü Rams Park'ta bu sezon transfer edilen isimlere imza töreni düzenleneceğini, ardından da statta antrenman yapılacağını açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Maliyeti belli oldu! İşte Mauro Icardi'nin alacağı ücret

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yıldızların, şanlı Galatasaray formasıyla taraftarımızın önünde ışıldayacağı imza töreninin ardından Futbol A Takımımızın antrenmanında hep birlikte olacağız!" ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Maliyeti belli oldu! İşte Mauro Icardi'nin alacağı ücret

Galatasaray'la 3 yıllığına anlaşmaya varan Mauro Icardi'nin sözleşme detayları belli oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Maliyeti belli oldu! İşte Mauro Icardi'nin alacağı ücret

3 YILLIK MALİYETİ 26 MİLYON EURO

Milliyet'in haberine göre; Arjantinli yıldızın 3 yıl için kulübe maliyeti 26 milyon Euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Maliyeti belli oldu! İşte Mauro Icardi'nin alacağı ücret

Paris Saint-Germain'e bonservis bedeli olarak 10 milyon Euro ödenecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Maliyeti belli oldu! İşte Mauro Icardi'nin alacağı ücret

Tecrübeli golcünün yıllık ücreti ise 5.3 milyon Euro.

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