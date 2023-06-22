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TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Galatasaray'a Moise Kean cevabı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Moise Kean hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Santrfor mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, İtalyan golcünün peşine düştü ve kulübü Juventus ile temasa geçti. Çizme devi, Galatasaray'ın talip olduğu yıldız oyuncu ile ilgili kararını verdi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 13:03 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 13:03
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Galatasaray'a Moise Kean cevabı!

Transfer için düğmeye basan Galatasaray'da öncelik hücum hattına verildi.

TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Galatasaray'a Moise Kean cevabı!

Gomis ve Mohamed'in ayrılmasının ardından golcü eksikliği yaşayan sarı-kırmızılılar, santrfor takviyesi yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Galatasaray'a Moise Kean cevabı!

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray'da geniş ve kaliteli bir kadro kurulmak amaçlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Galatasaray'a Moise Kean cevabı!

Süper Lig'in son şampiyonu sarı-kırmızılılar, Avrupa'da başarıyı ilk hedef olarak belirledi.

TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Galatasaray'a Moise Kean cevabı!

Mauro Icardi'yi liste başı yapan Cimbom, Arjantinli oyuncunun alternatifleri üzerine de çalışmalar yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Galatasaray'a Moise Kean cevabı!

Icardi için tüm şartları zorlayan yönetim, dünyaca ünlü bir ismin daha peşinde.

TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Galatasaray'a Moise Kean cevabı!

MOISE KEAN ATAĞI!
Doğrudan katkı verecek yıldızlara yönelen Aslan, gözünü Juventus'ta forma giyen Moise Kean'e çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Galatasaray'a Moise Kean cevabı!

Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği Moise Kean'in Zaniolo ile takası da gündeme gelmişti.

TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Galatasaray'a Moise Kean cevabı!

KARAR VERİLDİ
İtalyan devi Juventus, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Moise Kean hakkında net kararını verdi.

TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Galatasaray'a Moise Kean cevabı!

TAKIMDA KALACAK!
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Juventus yönetimi, Moise Kean'in takımda kalmasını istiyor. Çizme ekibinin genç oyuncuya ayrılık kapılarını kapattığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Galatasaray'a Moise Kean cevabı!

Kulüpten ayrılması beklenmeyen genç yıldızın, teknik direktör Allegri'nin gelecek yılki planlarının bir parçası olacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Galatasaray'a Moise Kean cevabı!

Geçtiğimiz sezon 40 resmi maçta forma giyen Moise Kean, 8 gollük katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Galatasaray'a Moise Kean cevabı!

Santrfor mevkisinde oynayan Kean, sol kanat bölgesinde de görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Galatasaray'a Moise Kean cevabı!

İtalyan oyuncu, ülkesinin milli takımında 12 karşılaşmada 4 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Juventus'tan Galatasaray'a Moise Kean cevabı!

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

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