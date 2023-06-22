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Galatasaray transferi bitiriyor! Nelsson giderse imzayı atacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da performansıyla ön plana çıkan isimlerin başında Victor Nelsson geliyor. Sarı-kırmızılılar, adı başta Tottenham olmak üzere birçok Avrupa kulübüyle anılan Danimarkalı stoperin alternatifini belirledi. Yönetim, Nelsson'un takımdan ayrılması halinde yıldız futbolcuyla sözleşme imzalayacak. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 10:44
Galatasaray transferi bitiriyor! Nelsson giderse imzayı atacak

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray transferi bitiriyor! Nelsson giderse imzayı atacak

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen ve bu doğrultuda daha güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, transfere gaza bastı.

Galatasaray transferi bitiriyor! Nelsson giderse imzayı atacak

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, stoper takviyesi için arayışlarını hızlandırdı.

Galatasaray transferi bitiriyor! Nelsson giderse imzayı atacak

Galatasaray yönetiminin ise 24 yaşındaki stoper için 25 milyon Euro'nun altında gelen teklifleri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi.

Galatasaray transferi bitiriyor! Nelsson giderse imzayı atacak

NELSSON GİDERSE SALISU GELECEK

Victor Nelsson'a gelen teklifleri değerlendirmeye Galatasaray, Danimarkalı oyuncuyla yolları ayırması halinde Southampton'ın Ganalı stoperi Mohammed Salisu'yu kadrosuna katacak.

Galatasaray transferi bitiriyor! Nelsson giderse imzayı atacak

10 MİLYON EURO GÖZDE ÇIKARILDI

24 yaşındaki stopere cazip bir teklifte bulunan Sarı-Kırmızılılar, piyasa değeri 18 milyon Euro olan Salisu için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

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