Galatasaray transferi bitiriyor! Nelsson giderse imzayı atacak

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen ve bu doğrultuda daha güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, transfere gaza bastı.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, stoper takviyesi için arayışlarını hızlandırdı.
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Victor Nelsson, yaz transfer döneminde takımdan ayrılabilir.
Kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Danimarkalı savunma oyuncusunun adı başta Tottenham olmak üzere Milan ve Sevilla gibi Avrupa devleriyle anılıyor.
Victor Nelsson'un ise Premier Lig'de oynamak istediği ve Tottenham'a transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.
Galatasaray yönetiminin ise 24 yaşındaki stoper için 25 milyon Euro'nun altında gelen teklifleri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi.
NELSSON GİDERSE SALISU GELECEK
Victor Nelsson'a gelen teklifleri değerlendirmeye Galatasaray, Danimarkalı oyuncuyla yolları ayırması halinde Southampton'ın Ganalı stoperi Mohammed Salisu'yu kadrosuna katacak.
10 MİLYON EURO GÖZDE ÇIKARILDI
24 yaşındaki stopere cazip bir teklifte bulunan Sarı-Kırmızılılar, piyasa değeri 18 milyon Euro olan Salisu için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Sözleşmesi 2024'te bitecek olan 24 yaşındaki stoperin Championship'te oynamak istememesinden dolayı Galatasaray'ın teklifine sıcak bakacağı belirtildi.
Mohammed Salisu, Southampton'a 2020'de Real Valladolid'den 12 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu.
Salisu bu sezon Southampton formasıyla 28 maça çıktı.
Ganalı stoper, 1 asist kaydetti.
24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
1.88 boyundaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.