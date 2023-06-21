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Galatasaray'ı Avrupa'da dişli rakipler bekliyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda, Litvanya'nın Zalgiris Vilnius ile Kuzey Makedonya'nın Struga takımları arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 15:23
Galatasaray'ı Avrupa'da dişli rakipler bekliyor

Geçen sezonu Kauno Zalgris'in önünde şampiyon olarak tamamlayan Zalgiris Vilnius, Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda mücadele etmeye hak kazandı.

1947 yılında kurulan ve tarihinin 10. şampiyonluğuna ulaşan yeşil-beyazlı ekipte, 8 kez elemelerinde boy gösterdiği Şampiyonlar Ligi'nde en fazla 3. eleme turuna kadar gidebildi ve gruplara kalamadı.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi elemelerini geçemeyerek Konferans Ligi H Grubu'na kalan Zalgiris Vilnius, 5 puanla grubu son sırada tamamladı. Litvanya temsilcisi, tek galibiyetini Ermenistan'ın Pyunik takımına karşı elde etti.

Teknik direktörlüğünü 2021 yılından bu yana Kazak Vladimir Cheburin'in yaptığı yeşil-beyazlılar, Avrupa kulvarında bugüne kadar çıktıkları 93 maçta 29 galibiyet, 19 beraberlik ve 45 mağlubiyet aldı.

2023 sezonunda şu ana kadar 18 maç oynayan Zalgiris Vilnius, 37 puanla lider Penevezys'nin 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Litvanya ekibinin bu sezon en skorer ismi, 7 kez rakip fileleri havalandıran Nijeryalı forvet Mathias Oyewusi oldu. İzlandalı Arni Vilhjalmsson ise 5 gol kaydetti.

STRUGA'NIN İLK "DEVLER LİGİ" HEYECANI

8 yıl önce kurulan ve 4 yıldır Kuzey Makedonya Birinci Ligi'nde mücadele eden Struga, geçen sezon tarihinin ilk şampiyonluk sevincini yaşadı.

Geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nin 1. eleme turunda elenen Makedon temsilcisinin en skorer ismi 18 golle Besart İbraimi oldu.

Arnavut teknik adam Shpetim Duro'nun çalıştırdığı Struga, maçlarını 800 kişilik Gradska Plaza Stadı'nda oynuyor.

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